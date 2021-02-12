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الشيخ السنوسي: الوقت ضيق جدا للدستور الجديد ولكن بالإصرار كل شيء ممكن

الجمعة 12/فبراير/2021 - 02:19 ص
صدى البلد
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ندى رأفت
عقب الشيخ السنوسي، احد مشايخ واعيان ليبيا ، حول إجراء انتخابات الدستور الجديد قبل موعده المحدد في شهر ديسمبر ، نهاية هذا العام، أن هناك دستور موجود بالفعل منذ عام 1951 ، ودستور عام 1957 أيضًا، مضيفًا أن هذا الدستور يحتاج إلى بعض التعديلات في المسودات فقط.

وأضاف الشيخ السنوسي في مداخلة هاتفية مع برنامج " خبر اليوم " المُذاع على فضائية " أون "، أننا لا نحتاج إلى دستور جديد ، لأن دستورنا الآن هو من أفضل الدساتير في تاريخ الشعوب على مستوى العالم . 

وتابع السنوسي: "أن الوقت ضيق للغاية ، ولا شك في ذلك، ولكن بالإصرار والنية الصالحة كل شيء ممكن"، مضيفًا : نأمل ألا ندخل في خلاف سطحي على الكراسي مثلما حدث في بعض الدول".
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