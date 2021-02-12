الشيخ السنوسي: الوقت ضيق جدا للدستور الجديد ولكن بالإصرار كل شيء ممكن

عقب الشيخ السنوسي، احد مشايخ واعيان ليبيا ، حول إجراء انتخابات الدستور الجديد قبل موعده المحدد في شهر ديسمبر ، نهاية هذا العام، أن هناك دستور موجود بالفعل منذ عام 1951 ، ودستور عام 1957 أيضًا، مضيفًا أن هذا الدستور يحتاج إلى بعض التعديلات في المسودات فقط.





وأضاف الشيخ السنوسي في مداخلة هاتفية مع برنامج " خبر اليوم " المُذاع على فضائية " أون "، أننا لا نحتاج إلى دستور جديد ، لأن دستورنا الآن هو من أفضل الدساتير في تاريخ الشعوب على مستوى العالم .



