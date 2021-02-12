أول تعليق من حسين الشحات عقب تتويج الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية





وأضاف حسين الشحات في تصريحات لـ الحساب الرسمي للأهلي عبر " تويتر " ان مجلس الادارة يستحق هذا الإنجاز عقب الجهود المبذولة مع الفريق الاول حيث وجه الشكر لـ الخطيب رئيس النادي لجهوده من اجل ان يشارك في المباراة .





وأكمل أن هناك المزيد من البطولات والانجازات سيحققها الفريق خلال الفترات المقبلة وهو ما يعد به الجماهير .





توج حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، محمد الشناوي، بجائزة رجل مباراة الأهلي وبالميراس، في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية في قطر.

وحقق الأهلي برونزية كأس العالم للأندية بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 في المباراة التي انتهي وقتها الأصلي بنتيجة 0-0 اليوم الخميس على ستاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة.

وخسر الأهلي نصف النهائي أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 2-0، وفي المقابل كان قد خسر بالميراس أمام تيجريس أونال المكسيكي بهدف نظيف.

وحقق الأهلي برونزيو كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد 15 عامًا من الفوز بها لأول مرة عام 2006.

وجه حسين الشحات نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي التهنئة لـ جمهور النادي عقب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية عقب الفوز أمام بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح.