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رياضة

كوكا يرد على اتهامه بالتقصير مع المنتخب ويوجه نصيحة لـ مصطفى محمد

الجمعة 12/فبراير/2021 - 06:45 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
رد أحمد حسن كوكا نجم فريق اولمبياكوس اليوناني على اتهامه بالتقصير مع المنتخب الأول خلال مشاركته معه على الرغم من تألقه مع الفريق اليوناني .

وأكد كوكا في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت " أنه يشارك مع الفريق في معظم مباريات الموسم بخلاف المنتخب الذي يخوض مباراة كل عدة أشهر مشددا ان حسام البدري المدير الفني للمنتخب يثق به وفي إمكانياته.

وأضاف أنه يسعى لتقديم أداء أفضل مع المنتخب وان يحافظ على ثقة البدري به مشددا أن المنتخب لديه أهداف هامة الفترة المقبلة أبرزها التأهل لكأس العالم 2022 وكأس الامم الافريقية.

وتابع أن المنتخب لديه فرص رائعه للتأهل لكأس العالم وإسعاد الشعب المصري.

اما عن تألق مصطفي محمد نجم جالطا سراي فأكد انه لاعب مميز وسريع وصعير السن ولديه فرصه رائعه لأن يصبح أحد اساطير الكرة المصرية .

وقال إن مصطفى محمد عليه ألا يعود للدوري المصري مرة اخرى وأن ينضم لأحد الفرق الاوروبية وأن يحافظ على تألقه مشددا أن مصطفي عليه ان ينظر لأبعد نقطة حتى يصل لمستوى عالمي.
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