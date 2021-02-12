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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 12 - 2 - 2021 والقنوات الناقلة

الجمعة 12/فبراير/2021 - 07:00 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
تقام اليوم الجمعة 12 -2 2021، العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهات دوري أبطال افريقيا والدوري الإسباني 

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا 
 
حوريا كوناكري X بترو أتلتيكو - 6:00 مساء - beIN SPORT HD 7

الزمالك X مولودية الجزائر - 9:00 مساء - beIN SPORT HD 7

فيتا كلوب X سيمبا - 9:00 مساء -  beIN SPORT HD 8

مواعيد مباريات الدوري الإسباني 
 
سيلتا فيجو X إلتشي - 10:00 مساء -  beIN SPORT HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي 
 
بولونيا X بينيفينتو 9:45 مساء -  beIN SPORT HD 4


مواعيد مباريات الدوري السعودي 
 
الفيصلي X الوحدة - 2:45 عصرا - السعودية الرياضية

الرائد X الباطن -5:30 مساء -  السعودية الرياضية

مواعيد مباريات الدوري المصري 
 
طلائع الجيش X سموحة - 5:00 مساء -  أون تايم سبورت

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