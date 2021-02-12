مواعيد مباريات اليوم الجمعة 12 - 2 - 2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الجمعة 12 -2 2021، العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهات دوري أبطال افريقيا والدوري الإسباني
مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا
حوريا كوناكري X بترو أتلتيكو - 6:00 مساء - beIN SPORT HD 7
الزمالك X مولودية الجزائر - 9:00 مساء - beIN SPORT HD 7
فيتا كلوب X سيمبا - 9:00 مساء - beIN SPORT HD 8
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
سيلتا فيجو X إلتشي - 10:00 مساء - beIN SPORT HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
بولونيا X بينيفينتو 9:45 مساء - beIN SPORT HD 4
مواعيد مباريات الدوري السعودي
الفيصلي X الوحدة - 2:45 عصرا - السعودية الرياضية
الرائد X الباطن -5:30 مساء - السعودية الرياضية
مواعيد مباريات الدوري المصري
طلائع الجيش X سموحة - 5:00 مساء - أون تايم سبورت