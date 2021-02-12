لنقل 5339 راكبا.. مصر للطيران تسير اليوم 63 رحلة جوية

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران على مدار اليوم الجمعة، 63 رحلة جوية تنقل على متنها 5339 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.





وتنطلق 63 رحلة جوية بمعدل 43 رحله دوليه إلى كل من الدوحة، بغداد، كازبلانكا، لاجوس، أبوجا، أبوظبي، لارناكا، لندن، دوالا، باريس، إسطنبول، دبي، امستردام، روما، موسكو، نيويورك، جوبا، أثينا، بودابيست، ميلانو، البحرين، الخرطوم، بيروت، عمان، الشارقة، عنتيبي، نيروبي، أديس أبابا، إربيل، و16 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان ، و4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5339 راكب.





وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.