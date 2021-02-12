ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

لنقل 5339 راكبا.. مصر للطيران تسير اليوم 63 رحلة جوية

الجمعة 12/فبراير/2021 - 10:17 ص
صدى البلد
Advertisements
نورهان خفاجي
تسير الشركة الوطنية مصر للطيران على مدار اليوم الجمعة، 63 رحلة جوية تنقل على متنها 5339 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتنطلق  63 رحلة جوية بمعدل 43 رحله دوليه إلى كل من الدوحة، بغداد، كازبلانكا، لاجوس، أبوجا، أبوظبي، لارناكا، لندن، دوالا، باريس، إسطنبول، دبي، امستردام، روما، موسكو، نيويورك، جوبا، أثينا، بودابيست، ميلانو، البحرين، الخرطوم، بيروت، عمان، الشارقة، عنتيبي، نيروبي، أديس أبابا، إربيل، و16 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان ، و4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من  5339 راكب.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مصر للطيران تنقل اليوم 5600 راكب على 51 رحلة جوية منتظمة

خلال 48 ساعة.. مصر للطيران تنقل 12 ألف راكب على متن 116 رحلة جوية

على متن 125 رحلة.. مصر للطيران تنقل 14 ألف راكب في عطلة نهاية الأسبوع

مصر للطيران تنقل اليوم قرابة 9 آلاف راكب على متن 70 رحلة جوية

لنقل 6574 راكبا.. مصر للطيران تسير اليوم 58 رحلة جوية

مصر للطيران تسير 49 رحلة جوية اليوم.. اعرف أبرز الوجهات الدولية

ترشيحاتنا

الحبس 6 أشهر وغرامة 1500 جنيه.. عقوبات قانون المرور على 9 مخالفات

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 12 - 2 - 2021 والقنوات الناقلة

طقس بارد.. الأرصاد: انخفاض جديد في الحرارة غدا يصاحبه رياح وشبورة

شاهد.. منة فضالي تحتفل بإحراز الأهلي برونزية مونديال الأندية

بدر بانون يكشف كواليس ضربة الجزاء الأولى أمام بالميراس والأقرب له في الأهلي

ظنتها ألعاب.. سيدة تكتشف كارثة في غرفة طفلها بالصدفة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يعد تصدرها التريند.. تعرف على سعر وماركة حذاء ياسمين صبري المثير للجدل

بإطلالة عصرية.. وعد تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

أقل من 250 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات زيرو من فئة السيدان موديل 2021| صور