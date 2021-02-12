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اقتصاد

أسعار الأسماك والجمبرى اليوم الجمعة 12-2-2021

الجمعة 12/فبراير/2021 - 11:06 ص
أسعار الاسماك اليوم
أسعار الاسماك اليوم بسوق العبور الجمعة
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علياء فوزى
ننشر أسعار الأسماك بأنواعها المختلفة والمأكولات البحرية بمستهل تعاملات اليوم الجمعة 12 فبراير 2021 وفقا لآخر تحديث للبوابة الإلكترونية لسوق العبور لتجارة الجملة.

اسعار السمك بانواعه

وسجل كيلو سمك البلطي1 سعرًا يتراوح بين 21 إلى 22 جنيها وسمك البلطي نمرة "2" يتراوح سعره من 18.5 إلى 19.5 جنيه .


وتراوح سعر كيلو قشر بياض ما بين 90 و 130 جنيهًا، وسجل سعر البورى 2 سعر 41 جنيها.

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فيما بلغ سعر سمك المكرونة المجمدة نحو 30 جنيها، سمك المكرونة السويسى 78 جنيها.

ووصل سعر سمك موسى 130 جنيها للكيلو .

كما سجل المرجان2 نحو 28 جنيها، والمرجان المجمد سجل سعر 25 جنيها، والبربون 1 سجل نحو 44 جنيها.

سجل سعر سمك الدنيس من 90 الى 120 جنيه للكيلو.

وسجل سعر(سبيط -كاليمارى -سابيا )مابين 110 الى 170 جنيها ، كابوريا من 30 الى 120 جنيها .

أسعار الجمبرى

وسجل سعر الجمبرى جامبو مابين 400 الى 470 جنيها.

وسجل سعر الجمبرى 1 مابين 300 الى 360 جنيها.

وسجل سعر الجمبرى 2 مابين 200 الى 260 جنيها.

وسجل سعر الجمبرى 3 مابين 90 الى 170 جنيها.



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