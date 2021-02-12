جائزة "الإمارات تبتكر" تحتفي بقصص النجاح في مواجهة كورونا

أعلن مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي عن إطلاق «جائزة الإمارات تبتكر»، التي تترجم توجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم الأفكار المبتكرة وتطبيقها، وتحتفي بالابتكارات التي أسهمت في تعزيز جهود الدولة لمواجهة تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد.





وسيتم تكريم الفائزين فيها ضمن فعاليات مؤتمر «الإمارات تبتكر 2021» الذي يعقد في موقع «إكسبو 2020 دبي» 25 فبراير الجاري.





جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الافتراضي الذي عقده مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي عبر منصة «زووم»، بمشاركة أكثر من 100 من منسقي فعاليات الإمارات تبتكر 2021 في المجالس التنفيذية في إمارات الدولة، والرؤساء التنفيذيين للابتكار وممثلي الجهات الحكومية والخاصة.





إضافة إلى نخبة من الإعلاميين من الصحف والمؤسسات الإعلامية الوطنية والإقليمية، للتعريف بأبرز فعاليات ومبادرات «الإمارات تبتكر 2021»، التي سيتم تنظيمها على مستوى الدولة في الفترة من 21 إلى 27 فبراير الحالي، وبمشاركة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، في حدث وطني يهدف إلى ترسيخ ونشر ثقافة الابتكار، وتعزيز المشاركة المجتمعية في تصميم وتطوير التجارب والمبادرات المستقبلية، ويتزامن مع الاحتفالات بالذكرى الـ 50 لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة.





وأكدت هدى الهاشمي رئيس الاستراتيجية والابتكار الحكومي، أن الإمارات تتبنى الابتكار منهجًا وأسلوب عمل في مختلف المجالات تجسيدًا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في توظيف الابتكارات والأفكار لتحسين حياة الناس وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.





وقالت إن فعاليات «الإمارات تبتكر 2021»، تكتسب هذا العام أهمية كبرى لتزامنها مع احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي والاستعداد لمرحلة جديدة من تاريخ الدولة للعبور إلى المستقبل وصولًا إلى مئوية الإمارات 2071، مؤكدة أهمية تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وتحفيز مشاركة مختلف فئات وأفراد المجتمع في طرح ابتكارات وأفكار ومقترحات لإيجاد حلول ذات فاعلية تدعم مسيرة التنمية في الدولة وترسخ مكانتها العالمية مصدرًا للمعرفة والأفكار والابتكارات الخلاقة.



