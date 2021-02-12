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أخبار البلد

الحكومة تنفي الاستقطاع من حسابات المواطنين بالبنوك لاستكمال العاصمة الإدارية

الجمعة 12/فبراير/2021 - 11:04 ص
صدى البلد
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محمود مطاوع
نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداول في بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي حول الاستقطاع من حسابات المواطنين بالبنوك لتمويل باقي مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال المركز انه لا صحة لما يتداول حول الاستقطاع من حسابات المواطنين بالبنوك لتمويل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.

وكان قد نفي ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تعطل الخدمات الإلكترونية المقدمة لأصحاب البطاقات التموينية على موقع "دعم مصر"

 وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعطل الخدمات الإلكترونية المقدمة لأصحاب البطاقات التموينية على موقع "دعم مصر"، مُشددةً على أن الموقع مستمر في تقديم كافة الخدمات الإلكترونية بشكل طبيعي ومنتظم دون توقف، وذلك من خلال الرابط التالي "www.tamwin.com.eg".

وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.
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