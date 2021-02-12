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رياضة

الأهلي والزمالك يضعان حسام البدري فى ورطة قبل معسكر مارس

الجمعة 12/فبراير/2021 - 11:30 ص
حسام البدري
حسام البدري
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يسري غازي

يواجه منتخب مصر الوطنى الأول بقيادة حسام البدري أزمة حقيقية خلال معسكر شهر مارس المقبل.

ويستعد منتخب الفراعنة الكبار لخوض مباراتين وديتين أمام كينيا وجزر القمر بتصفيات امم افريقيا فى الكاميرون خلال شهر مارس المقبل.

يأتي ذلك نظرا لانطلاق موعد المعسكر التدريبي للفراعنة الكبار يوم ٢٢ مارس المقبل فى ظل انشغال فريقى الاهلي والزمالك بالمشاركة ضمن منافسات دور المجموعات فى دورى ابطال افريقيا.

مكمن الأزمة التى تواجه البدرى وجهازه المعاون يتمثل فى سفر النادي الاهلي إلى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب قبل معسكر المنتخب بأيام.

فيما يواجه نادي الزمالك نظيره فريق الترجي التونسي فى مواجهة مرتقبة بدور المجموعات فى دورى ابطال افريقيا فى نفس التوقيت.

الأمر الذى يجعل البدرى ورفاقه يبدأون معسكر المنتخب الأول بدون لاعبي الاهلي والزمالك استعدادا لمواجهة كينيا وجزر القمر بتصفيات امم افريقيا.

يذكر أن جلسة منتظرة بين حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول وشوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي خلال الأيام المقبلة من أجل الترتيب قبل معسكر مارس المقبل.

ويتأهب منتخب اوليمبي الفراعنة للمشاركة ضمن منافسات اولمبياد طوكيو صيف العام الجارى بعدما توج بلقب امم افريقيا التي أقيمت نهاية عام ٢٠١٩.

جلسة مدربي المنتخبين  المنتظر انعقادها خلال الايام القادمه سوف نتطرق إلى التنسيق حول الاختيارات المقبلة للاعبين كما حدث فى آخر معسكر للمنتخبين الذى شهد فوز المنتخب الأول بمباراتى توجو بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون وفوز المنتخب الأولمبى بالدورة الودية التي أقيمت في القاهرة وحقق خلالها انتصارًا على منتخب البرازيل.

ويأمل جهاز المنتخبين خلال الجلسة فى التوصل إلى صيغة توافقية من أجل مصلحة الفريقين حتى لا يحدث تضارب فى الاختيارات الخاصة بلاعبي أندية الدورى الممتاز ونظراؤهم المحترفين.

واتفق جهاز المنتخبين فى وقت سابق على التعاون ومنح الأولوية الفراعنة الكبار فى الحصول على العناصر الراغب حسام البدرى فى ضمها إلى معسكر مارس من أجل تجاوز منتخبي كينيا وجزر القمر والمساهمة فى التأهل إلى امم افريقيا فى الكاميرون.

كما جرى الاتفاق على أن تكون الأولوية للمنتخب الأولمبي في ضم اللاعبين خلال فترة أولمبياد طوكيو .
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