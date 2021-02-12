محافظ الجيزة: تنفيذ مشروعات مياه وصرف بـ 12.5 مليار جنيه

استعرض اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، خلال لقائه الأول مع أعضاء مجلس النواب بالمحافظة عن دوائر الهرم والسادس من أكتوبر والطالبية والعمرانية وأبو النمرس والبدرشين والعياط والصف وأطفيح وعددًا من نواب القائمة ممثلى محافظة الجيزة، عددًا من الملفات الهامة بجميع القطاعات وحجم الجهود المبذولة علي مدار العامين السابقيين والتحديات التي واجهتها المحافظة للدفع بعجلة التنمية والإسراع في إنجاز ملفات مياه الشرب والصرف الصحي والنظافة والإشغالات والتصدى لمخالفات البناء وتطوير شبكة الطرق والقضاء علي العشوائيات وإعاده الإنضباط للشارع .

وأشار المحافظ بانه تم ضخ حوالي 12.5 مليار جنيه لمشاريع مياه الشرب والصرف الصحي حيث تم الإنتهاء من بعض المشروعات المتعثرة منها " المرحلة الأولي من محطة مياه جزيرة الدهب - ومحطة مياه الحوامدية وتوسعات محطات مياه العياط والصف وأطفيح " حيث ساهمت بشكل ملحوظ في حل مشكلة الإنقطاعات وجارى الإنتهاء من باقى المحطات بالمدن والمراكز .



واوضح انه تم تدعيم مراكز " العياط والصف وأطفيح والواحات البحرية بخدمات الصرف الصحي وذلك في إطار دعم وتوفير سبل الحياه المعيشية للمواطنين بدعم مباشر من القيادة السياسية .



كما أضاف المحافظ بأن سيشهد فصل الصيف القادم ضخ حوالي 150 الف متر مكعب أضافي لحل مشكلة ضعف المياه والأنقطاعات التي تعاني منها بعض المناطق بالمحافظة وقريبًا توسعات آخرى فى كافة المراكز والمدن فى هذا الملف الهام .