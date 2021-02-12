ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الجيزة: ساهمنا في الحد من الكثافة الطلابية بـ3 آلاف فصل جديد

الجمعة 12/فبراير/2021 - 12:05 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الصاحى

أكد اللواء احمد راشد محافظ الجيزة أن المحافظة تعاني من وجود ندرة في قطع الأراضي الفضاء لبناء المدارس، وعلي الرغم من ذلك تم الانتهاء من إدخال حوالي 3 الاف فصل دراسي الخدمة تنوعت ما بين إنشاءات حديثة وتوسعات بالمدارس مما ساهم في تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول للنهوض بالمنظومة التعليمية خاصة بالمناطق الشعبية .

جاء ذلك خلال القائه الأول الذي عقده محافظ الجيزة مع أعضاء مجلس النواب بالمحافظة عن دوائر الهرم والسادس من أكتوبر والطالبية والعمرانية وأبو النمرس والبدرشين والعياط والصف وأطفيح وعددًا من نواب القائمة ممثلى محافظة الجيزة، عددًا من الملفات الهامة بجميع القطاعات وحجم الجهود المبذولة علي مدار العامين السابقيين والتحديات التي واجهتها المحافظة للدفع بعجلة التنمية والإسراع في إنجاز ملفات مياه الشرب والصرف الصحي والنظافة والإشغالات والتصدى لمخالفات البناء وتطوير شبكة الطرق والقضاء علي العشوائيات وإعاده الإنضباط للشارع .

وأشار المحافظ إلى أنه فيما يخص ملف القطاع الصحي تسعي المحافظة جاهدة بكل ما لديها من أمكانيات للنهوض بمستوي الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين في ظل ما تشهده البلاد خلال الفترة الحالية لمواجهة جائحة كورونا، مضيفا أن المحافظة تسعى جاهدة لإدراج محافظة الجيزة ضمن المرحلة الثانية بمنظومة التأمين الصحي الشامل التي يتبناها رئيس الجمهورية .

Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

مدرب مولودية الجزائر يكشف لـ صدى البلد عن خطته أمام الزمالك

أسعار الذهب اليوم الجمعة 12 -2-2021

أفضل ذكر بعد صلاة الفجر.. لا تتردد في ترديده يوميا

عودة ساسي وبن شرقي.. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة مولودية الجزائر

تراجع أسعار الذهب وصعود الدولار | تفاصيل

أسعار الأسماك والجمبرى اليوم الجمعة 12-2-2021

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يعد تصدرها التريند.. تعرف على سعر وماركة حذاء ياسمين صبري المثير للجدل

بإطلالة عصرية.. وعد تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

أقل من 250 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات زيرو من فئة السيدان موديل 2021| صور