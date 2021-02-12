محافظ الجيزة: ساهمنا في الحد من الكثافة الطلابية بـ3 آلاف فصل جديد

أكد اللواء احمد راشد محافظ الجيزة أن المحافظة تعاني من وجود ندرة في قطع الأراضي الفضاء لبناء المدارس، وعلي الرغم من ذلك تم الانتهاء من إدخال حوالي 3 الاف فصل دراسي الخدمة تنوعت ما بين إنشاءات حديثة وتوسعات بالمدارس مما ساهم في تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول للنهوض بالمنظومة التعليمية خاصة بالمناطق الشعبية .

جاء ذلك خلال القائه الأول الذي عقده محافظ الجيزة مع أعضاء مجلس النواب بالمحافظة عن دوائر الهرم والسادس من أكتوبر والطالبية والعمرانية وأبو النمرس والبدرشين والعياط والصف وأطفيح وعددًا من نواب القائمة ممثلى محافظة الجيزة، عددًا من الملفات الهامة بجميع القطاعات وحجم الجهود المبذولة علي مدار العامين السابقيين والتحديات التي واجهتها المحافظة للدفع بعجلة التنمية والإسراع في إنجاز ملفات مياه الشرب والصرف الصحي والنظافة والإشغالات والتصدى لمخالفات البناء وتطوير شبكة الطرق والقضاء علي العشوائيات وإعاده الإنضباط للشارع .



وأشار المحافظ إلى أنه فيما يخص ملف القطاع الصحي تسعي المحافظة جاهدة بكل ما لديها من أمكانيات للنهوض بمستوي الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين في ظل ما تشهده البلاد خلال الفترة الحالية لمواجهة جائحة كورونا، مضيفا أن المحافظة تسعى جاهدة لإدراج محافظة الجيزة ضمن المرحلة الثانية بمنظومة التأمين الصحي الشامل التي يتبناها رئيس الجمهورية .