بنك الصين يجمع 500 مليون دولار من خلال طرح سندات يويلان لأول مرة

أصبح بنك الصين المصدر الأول لسندات يويلان، وهي فئة أصول جديدة تربط الشركات الصينية بالمستثمرين الدوليين.
وأفاد البنك بأن السندات التي تبلغ قيمتها 500 مليون دولار تستحق لمدة ثلاث سنوات وتحمل معدل فائدة سنوي قدره 0.86 %.
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وتم إنشاء سندات يويلان ، التي سميت على اسم نبات يويلان في شرقي ووسط الصين، كفئة أصول جديدة في ديسمبر من العام الماضي. السندات هي تعاون بين بنك يوروكلير ومقره بروكسل وغرفة مقاصة شانغهاي.
ويتم إصدار سندات يويلان من خلال غرفة مقاصة شانغهاي، المسؤولة عن مقاصة سوق انتربوند الصيني. وفي غضون ذلك، يقوم المستثمرون الدوليون بتسوية الأوراق المالية داخل شبكة يوروكلير.
وأفاد البنك بأن السندات التي تبلغ قيمتها 500 مليون دولار تستحق لمدة ثلاث سنوات وتحمل معدل فائدة سنوي قدره 0.86 %.
اقرأ أيضا ...غول فلوس.. سعر البيتكوين يصل لأكبر قيمة له في التاريخ
وتم إنشاء سندات يويلان ، التي سميت على اسم نبات يويلان في شرقي ووسط الصين، كفئة أصول جديدة في ديسمبر من العام الماضي. السندات هي تعاون بين بنك يوروكلير ومقره بروكسل وغرفة مقاصة شانغهاي.
ويتم إصدار سندات يويلان من خلال غرفة مقاصة شانغهاي، المسؤولة عن مقاصة سوق انتربوند الصيني. وفي غضون ذلك، يقوم المستثمرون الدوليون بتسوية الأوراق المالية داخل شبكة يوروكلير.