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سيارات

فورد توروس 2021 تصل السوق السعودي.. الأسعار والمواصفات| صور

الجمعة 12/فبراير/2021 - 12:00 م
صدى البلد
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أماني نوار
ظهرت فورد توروس 2021 في أسواق المملكة العربية السعودية ،وتأتي توروس 2021 بهيكل أكثر طول وعرض ، حيث حصلت السيارة على شبك سداسي مطعم بالكروم ، مع  وجود مصابيح امامية LED ممدودة ، وتعمل أيضا كأضواء نهارية ، ويبلغ سعر السيارة في السوق السعودي 122 ألف ريال .

أما عناصر الامان فتتميز المقصورة بكسوة جلد فاخر ، وكنسول وسطي أنيق ، مع العديد من عوامل الرفاهية مثل شاشة ترفية لمسية 8بوصة، والتي تدعم آبل كار بلاي واندرويد أوتو والملاحة والاوامر الصوتية .

تستمد السيارة قوتها بمجر 4 سلندر ايكوبوست 2 لتر ، ويعطي قوة 240 حصان ، وعزم 390 نيوتن متر ، واستهلاك الوقود يصل إلى 15.9 كيلو متر السيارة متصلة بناقل حركة اوتوماتيك.

اما من ناحية الامان فالسيارة تحتوي على أنظمة امان مختلفة وتشمل مثبت السرعة المتكيف ، ومصابيح أمامية ،مع  مساعد البقاء في المسار، ومراقب مستوى انتباه السائق ، وذلك تلخفيف خطر الاصطدمات ، والركن الاوتوماتيك بالإضافة إلى الفرامل التلقائية ، والتي تعمل في حالة الطوارئ.


نتيجة بحث الصور عن فورد توروس



نتيجة بحث الصور عن فورد توروس


نتيجة بحث الصور عن فورد توروس
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