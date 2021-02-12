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تعليم

التعليم العالي: بروتوكول تعاون بين معهد بحوث البترول وجامعة السويس

الجمعة 12/فبراير/2021 - 01:07 م
توقيع بروتوكول تعاون
توقيع بروتوكول تعاون بين معهد بحوث البترول وجامعة السويس
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نهلة الشربينى
وقع معهد بحوث البترول المصري بروتوكول تعاون مشترك مع كلية هندسة البترول والتعدين بجامعة السويس؛ بهدف تكامل الجهود والتعاون العلمي بين الطرفين.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، وتنفيذًا لاستراتيجية الوزارة الهادفة إلى التكامل والتعاون بين كافة مؤسسات الدولة والجامعات المصرية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وقع البروتوكول، الدكتور ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول، والدكتور عبير محمود شعيب عميد كلية هندسة البترول والتعدين بجامعة السويس، وبحضور الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، والسادة نواب رئيس الجامعة، والمهندس محمد سعد منسق البروتوكول.

تضمن البروتوكول عدة مجالات للتعاون المشترك، منها التعاون في المشروعات البحثية والتطبيقية ذات الصلة بالمجالات التي تخدم الطرفين، وعقد دورات تدريبية لطلاب الكلية خلال فترة الإجازة الصيفية، وتبادل انتداب الأساتذة والباحثين والمهندسين العاملين بالمعهد؛ لتدريس بعض المقررات ومشاريع التخرج في كلية هندسة البترول والتعدين، أو العمل كمحكمين لرسائل الماجستير والـدكتوراه.

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كما ينص البروتوكول أيضًا على تنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل في المجالات العلمية والبحثية المختلفة والاستفادة من الإمكانيات العملية والفنية الموجودة لدى الطرفين، كما أنهم في الاتجاه لإنشاء دبلومة مهنية مشتركة بين كلية هندسة البترول والتعدين بجامعة السويس ومعهد بحوث البترول في تخصص البترول والبتروكيماويات على أن يحصل الخريج على شهادة معتمدة.

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وأشاد الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، بدور معهد بحوث البترول المصري، الرائد والمتميز في قطاعي البترول والطاقة ومعالجة العديد من القضايا التي تواجه البيئة، معربا عن سعادته بالتعاون بين الجامعة والمعهد، ومؤكدا على أن هذا البروتوكول يفتح آفاقا جديدة للتعاون العلمي بين الجهتين.

التعليم العالي: بروتوكول تعاون بين معهد بحوث البترول وجامعة السويس
التعليم العالي: بروتوكول تعاون بين معهد بحوث البترول وجامعة السويس
التعليم العالي: بروتوكول تعاون بين معهد بحوث البترول وجامعة السويس
التعليم العالي: بروتوكول تعاون بين معهد بحوث البترول وجامعة السويس
التعليم العالي: بروتوكول تعاون بين معهد بحوث البترول وجامعة السويس
التعليم العالي: بروتوكول تعاون بين معهد بحوث البترول وجامعة السويس
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