ننشر أمر إحالة طبيب الأسنان الشهير لاتهامه بهتك عرض 4 رجال.. خاص

أمرت "النيابة العامة" بإحالة طبيب الأسنان الشهير باسم س -محبوسًا- إلى "محكمة الجنايات المختصة" لمحاكمته فيما اتهم به من هتكه عرض أربعة رجال بالقوة.





وينفرد موقع صدي البلد بنشر أمر الإحالة حيث أن المتهم باسم س هتك عرض المجني عليه ع ا ع م ، بالقوة ،وذلك بأن بادره حين التقاه مصادفة بمصعد أحد العقارات بمراودته عن نفسه وأمسك بعضوه الذكري رغما عنه.





وهتك عرض المجني عليه / أ س م م ، بالقوة وذلك بأن أوهمه بقدرته على الحاقه بأحد فرق كرة القدم الشهيرة وتمكن بتلك الوسيلة من الانفراد به في غرفة عيادته بزعم توقيع الكشف الطبي عليه، وباغته بأن امسك بعضوه الذكرى رغما عنه.





كما هتك عرض المجني عليه ع ذ س أ، بالقوة وذلك بأن أوهمه بوجوب تلقيه حقن مسكن بالعضل ( مؤخرته ) عقب اخضاعه لجراحة في اسنانه ، وتمكن بناء على ذلك الايهام من جعله يحسر سرواله، ثم فاجأه حال حقنه بالمادة المسكنة برفع لباسه الداخلى كاشفا عن عضوه الذكرى، ثم اتبع ذلك بتحسسه إياه من فوق ملابسه رغما عنه.



