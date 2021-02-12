حد ليه شوق في حاجة.. أبرز تهاني نجوم الكرة لـ الأهلي ببرونزية مونديال الأندية

انهالت التهاني علي النادي الاهلي بعد الفوز علي بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح والتتويج بالمركز الثالث والبرونزية بطولة كأس العالم للاندية.







وتصدر محمد الشناوي المشهد بعد قيادة الاهلي في ركلات الترجيح ونجح في التصدي لكرات بالميراس البرازيل بجانب اداءه القوي للغاية علي مدار البطولة .









قال محمود فايز مدرب منتخب مصر المساعد السابق عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: رساله لكل ساعٍ:

مصحناش فجأه لقينا الاهلي بطل افريقيا وتالت كاس العالم للانديه، كان فيه سقوط وفشل ورحله طويله من المعاناه والتعب للوصول للهدف وده اللي بيعطي للجايزه قيمه وقوه وفرحه.





وتابع : حاول مره واتنين وعشره.. هتوصل وهتنجح وهتفتكر لحظات سقوطك وازاي حولتها لنجاح.. صباحكوا جميل.





واحتفل محمد فضل لاعب النادي الأهلي السابق بتتويج المارد الاحمر ببرونزية كأس العالم الأندية بعد التغلب على فريق بالميراس البرازيلي.





‏ونشر محمد فضل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام مجموعة من الصور للاعبي الأهلي من المباراة وعلق عليها قائلا "‬‏‬‏‪الرجالة ، ،،،النادي الوحيد في العالم الذي يرفع شأن الجميع.. كل من تعلق به وشجعه ارتفع شأنه ، مجلس إدارة ، لاعبين ، جهاز فني ، عاملين وحتي جماهير ....عن النادي الاهلي اتحدث".









كما هنأ أحمد فتحي لاعب نادي بيراميدز الحالي ونجم الاهلي السابق ، أصدقائه لاعبي الأهلي بإحراز برونزية كأس العالم للأندية .





وكتب أحمد فتحي عبر حسابه على انستجرام مجموعة من الصور للاعبي الأهلي من مباراة امس أمام فريق بالميراس البرازيلي، وعلق قائلا: "مبروك يا رجالة ".





في حين كتب الإعلامى أحمد شوبير تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة " تويتر " : " الأهلي تالت العالم : حد ليه شوق في حاجة ".









‏وكتب شريف عبد الفضيل نجم الاهلي السابق عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام قائلا: "مبروك أبطال أفريقيا و3 العالم يا أبطال.. سجل يا تاريخ ".









كما هنأ هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق الاهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك : "‏‏ألف مبروك لأبطال النادي الأهلي تحقيق البرونزية التاريخية بكأس العالم للأندية و رفع اسم الكرة المصرية والافريقية عاليا".







