وفاة مدير المكتب الفني بشركة مياه القناة بفيروس كورونا

توفي العميد هشام محرز مدير المكتب الفني بشركة المياه والصرف الصحي بإقليم القناة، متأثرا بإصابته بفيروس كورنا.





من جانبها كشفت مصادر مطلعة، وفاة محرز متأثرا بإصابته بفيروس كورونا بمستشفى أبو خليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية.





وقالت المصادر ان العميد هشام محرز، دخل المستشفى، بعد ظهور اعراض الفيروس عليه، وبإجراء المسحات والتحاليل اللازمة، تبين اصابته بفيروس كورونا، وخضوعه للعلاج وفقا لبروتوكول وزارة الصحة.





ونعي قطاع المياه بإقليم مدن القناة، وفاة العميد هشام محرز مدير عام المكتب الفني لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة.



