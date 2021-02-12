ضبط تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات السيارات بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى بالإسكندرية تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات السيارات والمتاجر.





أكدت تحريات ومعلومات وحدتى مباحث قسمى شرطة أول وثالث المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية قيام ( 3 عاطلين – مقيمين بنطاق محافظتى الإسكندرية والبحيرة – لهم معلومات جنائية ) بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات السيارات وسرقة المتاجر ، متخذين من دائرة المدينة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى .





عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى وقيامهم بإرتكاب ( 17 حادث سرقة متنوعة ) وبإرشادهم تم ضبط المسروقات لدى (شخصين "سيئ النية"– مقيمان بنطاق محافظة الإسكندرية – لهما معلومات جنائية ) .





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات والتشكيلات العصابية .