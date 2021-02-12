رغم كورونا.. الصين تتزين استعدادًا لدخول السنة القمرية الجديدة.. فيديو





الصين التي عاشت فترة غاية في الصعوبة في مثل هذا الوقت من العام الماضي، تستعد لدخول السنة الجديدة الجمعة بمشاهد مبهجة.





في مدينة تسيبو بمقاطعة شاندونغ، أضيئت المتنزهات الرئيسية جميعها لتتلألأ ليلًا خلال أهم مناسبة في التقويم الصيني، الأضواء الراقصة المعلقة على الأشجار تشعر الزوار بأنهم في أرض الأحلام.





حتى في المقاطعات الصغيرة، الأجواء الاحتفالية طاغية.





ووفقا للتقرير، لا شيء على ما يبدو سيثني الصينيين عن الاحتفال برأس السنة القمرية الجديدة هذا العام، ولا حتى وباء ككوفيد-19.