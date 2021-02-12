روسيا تتراجع عن تصريحات وزير خارجيتها بقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

أعلن قصر الكرملين الروسي، اليوم الجمعة، أن تصريحات وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، حول قطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، فُسرت خطأ من قبل وسائل الإعلام.





وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا لن تبادر بقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن موسكو تريد تطوير العلاقات مع بروكسل وليس قطع العلاقات معها، وفقًا لصحيفة "لينتا" الروسية.





وأضاف: "على أي حالة وسائل الإعلام تضع هذا العنوان المثير بدون سياق، وهذا خطأ كبير من قبل وسائل الإعلام. نحن لا نريد قطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، بل نريد تطوير العلاقات معه، ولكن إذا اتبع الاتحاد الأوروبي هذا المسار، فإننا سنكون مستعدين. يجب أن نكون مستعدين للأسوأ دائمًا".





وكان وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أعلن في وقت سابق من اليوم، بلاده مستعدة لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، إذا قام الأخير بفرض عقوبات تشكل خطرًا على اقتصاد روسيا.

وقال لافروف في تصريحات نقلتها وكالة "نوفوستي" الروسية: "نحن مستعدون لذلك (قطع العلاقات). في حال رؤيتنا فرض عقوبات على بعض القطاعات، التي تشكل خطرًا على اقتصادنا".

وأضاف: "لا نريد أن ننعزل عن الحياة العالمية، ولكن علينا أن نكون مستعدين لذلك. إذا كنت تريد السلام عليك الاستعداد للحرب".



