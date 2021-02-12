وزير الأوقاف: المال المكتسب من الكذب والشائعات "سم قاتل".. فيديو

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الصدق جزء من صميم عقيدتنا والإسلام يطلب الصدق في الأقوال والأعمال، ويطلب من الأفراد ويجب على الدول كذلك أن تحافظ على صدقها.





وأكد وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة ، من مسجد النصر، بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، أن الدول الصادقة هي التي تحترم معاهداتها وعهودها وتفي بها دون لعب أو مواربة أما الدول الكاذبة فشأنها شأن الأفراد في الكذب، منوها أن الدول الصادقة هي التي تبني حضارات عظيمة.





وأشار إلى أن الكذب شر كله، منوها أن المال الذي يكتسب بالكذب والشائعات والإفتراء على الشائعات هو سم قاتل.





وفي نهاية خطبته، ناشد وزير الأوقاف، المسلمين، بأن يستقبلوا أول ليلة من شهر رجب وهو من الأشهر الحرم التي يستحب فيها الإكثار من الطاعات والبعد عن المعاصي.





مواضع الصدق في القرآن