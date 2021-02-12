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ديني

وزير الأوقاف: المال المكتسب من الكذب والشائعات "سم قاتل".. فيديو

الجمعة 12/فبراير/2021 - 02:25 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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محمد شحتة
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الصدق جزء من صميم عقيدتنا والإسلام يطلب الصدق في الأقوال والأعمال، ويطلب من الأفراد ويجب على الدول كذلك أن تحافظ على صدقها.

وأكد وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة ، من مسجد النصر، بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، أن الدول الصادقة هي التي تحترم معاهداتها وعهودها وتفي بها دون لعب أو مواربة أما الدول الكاذبة فشأنها شأن الأفراد في الكذب، منوها أن الدول الصادقة هي التي تبني حضارات عظيمة.

وأشار إلى أن الكذب شر كله، منوها أن المال الذي يكتسب بالكذب والشائعات والإفتراء على الشائعات هو سم قاتل.

وفي نهاية خطبته، ناشد وزير الأوقاف، المسلمين، بأن يستقبلوا أول ليلة من شهر رجب وهو من الأشهر الحرم التي يستحب فيها الإكثار من الطاعات والبعد عن المعاصي.

مواضع الصدق في القرآن
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن القرآن تحدث عن مخرج الصدق ومدخل الصدق ووعد الصدق ومبوأ الصدق ولسان الصدق.

وأضاف جمعة، في خطبة الجمعة، من مسجد النصر، بمدينة المنصورة، أن القرآن الكريم ذكر مدخل الصدق ومخرجه، في قوله تعالى "وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ" فالخروج لمساعدة المحتاج هو مخرج الصدق والخروج للمعصية هو مخرج الكذب.

وأضاف، أن القرآن تحدث كذلك عن مبوأ الصدق، فقال تعالى "وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ" وهو المنزلة الحسنة في الدنيا، وعن مقعد الصدق وهو المنزلة الحسنة العالية في الآخرة وهو الجنة، وكذلك تحدث عن وعد الصدق وهو الجنة.

كما تحدث القرآن عن لسان الصدق وهو الثناء الحسن، فقال تعالى على لسان سيدنا إبراهيم "وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ".

كما قال تعالى " وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا" كما قال تعالى "وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق".
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