6 مرشحين يتنافسون على مقعد نقيب أطباء الغربية وبدء عمليات التصويت.. صور

شهدت نقابة الأطباء بالغربية ، اليوم الجمعة، إجراء الانتخابات على منصب نقيب الأطباء بالغربية، وسط إقبال يقترب من متوسط، لانتخاب نقيب جديد للمنصب والذى خلى عقب الانتخابات الماضية بعدة شهور إثر استقالة الدكتور هشام صبحى من منصبه، وذلك بمقر فرع النقابة بشارع صدقى بطنطا، تحت إشراف قضائى ووسط إجراءات احترازية.

ويتنافس على موقع نقيب أطباء الغربية فى تلك الانتخابات 6 مرشحين هم: الدكتور أحمد حرحش، والدكتور العوضى داود، والدكتور بهاء توفيق، والدكتور جرجس رزق الله، والدكتورة سعده فرغلى، والدكتور عبدالقادر الكيلانى.



