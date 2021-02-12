بأمر محافظ البحيرة.. إزالة عقارين صادر لهما قرار تنكيس في إدكو

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة مراجعة موقف العقارات الصادر لها قرارات تنكيس بنطاق الوحدات المحلية وتوجيه أصحابها وساكنيها لإجراء أعمال الصيانة والترميم والتنكيس اللازمة حفاظا على الأرواح والممتلكات.

في نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ادكو برئاسة اللواء عماد الدكرورى، بإزالة منزلين دور أرضي وأول علوي بشارع الجمهورية صادر لهم قرار إزالة وذلك لخطورتهم الداهمه وحفاظا على أمن وسلامة المارة والمنازل المجاورة.

يذكر أن شاب لقى مصرعه، إثر انهيار بلكونة منزل فوقه بشارع السلام بمنطقة منشية الحرية بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى دمنهور العام ، تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت غرفة العمليات وإدارة الأزمات والكوارث بمحافظة البحيرة، تلقت بلاغا اليوم الأثنين، يفيد بانهيار بلكونة دور أول علوي بعقار مكون من 3 أدوار بالمنطقة.

وعلى الفور توجه المحاسب عادل عبد الكريم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، إلى منطقة شارع السلام بمنشية الحرية، وتم إخطار الجهات المعنية.

وبالفحص تبين، وفاة "جابر علي ابو النجا" 23 عاما، مقيم شارع السلام بمدينة دمنهور، وتم نقله جثة هامدة إلي ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة، أصدر قرارا لرؤساء الوحدات المحلية، بمراجعة قرارات الإخلاء والهدم وكافة المنازل الخطرة والآيلة للسقوط قبل قدوم فصل الشتاء وسقوط الأمطار.

جدير بالذكر أن مدينة دمنهور، شهدت انهيار جزئي لمنزل مكون من طابقين بشارع عبد العظيم بديوى، وكذا سقوط بلكونة فوق سيدة مسنة أثناء مرورها بجوار منزل بسوق البندر بدمنهور، والصادر له قرارا بالهدم منذ سنوات، وحينها تم تشكيل لجنة عاجلة وهدم المنزل حتى سطح الأرض.



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