مصادرة 11 شيشة وتغريم 15 مواطنا غير ملتزمين بارتداء الكمامة بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات علي المقاهي والكافتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المقامه بالمخالفه بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات علي الطرق للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية لتقليل الاصابه بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ، شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة بالإشتراك مع شرطة المرافق وحي أول وثان الزقازيق وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع مقهي مخالف بقريه الإشراف بطريق الأحرار وتم مصادره ( ١١) شيشة من المقهي، فضلًا عن تغريم ( ١٥) مواطن لعدم إلتزامهم بإرتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا خلال حملات تفتيشية علي سائقي سيارات الأجرة بمداخل مدينة الزقازيق وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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وأشار المحافظ انه تستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية في شن حملاتها المفاجئة لضبط غير المتلزمين بالإجراءات الاحترازية لتقليل فرصه انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة.

وعلي جانب أخر فقد أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه في إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان، تم تكليف لجنة من مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، علي رأس فريق طبي من الأطباء والتمريض ومدخلي البيانات بالمديرية، للإشراف علي تطعيم الفرق الطبية بجامعة الزقازيق بلقاح فيروس كورونا كوفيد ١٩.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه قامت فرق الصحة الطبية بتطعيم الدكتور أيمن سالم نقيب أطباء الشرقية، والدكتور حسن عاشور مدير العيادات الخارجية بجامعة الزقازيق، والدكتور أحمد سمير نائب رئيس جامعة الزقازيق السابق، بلقاح كورونا، وتستمر في تطعيم باقي الكوادر الطبية بجامعة الزقازيق.

وأشار "مسعود" الي ان الفرق الطبية بالصحة ستقوم بتطعيم ١٨٦ فرد من الكوادر الطبية بالجامعة، وهو العدد الذي تم تسجيله علي موقع التسجيل الالكتروني للوزارة والخاص بتطعيم الفرق الطبية علي مستوي الجمهورية، موجهًا اللجنة المكلفة بالإشراف علي حملة التطعيم، بالتأكد من قياس العلامات الحيوية للفرق الطبية بالجامعة قبل التطعيم، مشيرًا إلي أن إجمالي الفرق الطبية التي تم تطعيمها بلقاح كورونا، بمستشفيات فاقوس النموذجي، وحميات فاقوس، وحميات الزقازيق، والصدر، بلغ ٥٥٨ فرد من كتائب الجيش الأبيض.