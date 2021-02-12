استجابة لشكاوى المواطنين.. رفع 50 طن مخالفات من كدوان بالمنيا

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ، بحملة نظافة مكثفة بمنطقة كدوان والمساكن الموجودة .





واسفرت الحملة عن رفع 50 طنا من المخلفات، وتم نقلها إلى المقلب الوسيط بمعدات الوحدة المحلية لقرية بنى محمد سلطان والحملة الميكانيكية.





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جاء ذلك ، بحضور محمد على جاد رئيس الوحدة، ومحمد سميح سكرتير الوحدة، ووليد مهران، وعجمى إدارة المخلفات الصلبة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، وحسن مدير الحملة الميكانيكية، استجابتا للمواطنين من وجود تراكمات وتجمعات القمامة بمساكن كدوان.









يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات العميد محمد صلاح أبوكريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، بمواصلة العمل لتوفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين خالية من الأمراض، وذلك من خلال تكثيف حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة والمخلفات أولا بأول للحد من انتشار الفيروسات، والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين الخاصة بالنظافة وإزالة أسبابها في أسرع وقت بالتنسيق ما بين إدارة المخلفات الصلبة والحملة الميكانيكية والأحياء ومجالس القرى.





وفي سياق تابع العميد محمد صلاح تنفيذ خطة رفع كفاءة الشوارع والطرق العامة بنطاق المدينه.





وقال رئيس المدينة أنه من المقرر خلال الخطة الاستثمارية الحالية تنفيذ أعمال بلاط الإنترلوك في إطار الحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة ورفع كفاءة الشوارع بها فضلا عن التغلب على مشكلة عدم وصول معدات الرصف إلى بعض الحواري والشوارع الضيقة لتطويرها وإصلاح الطرق بها، وذلك يتم من خلال جدول زمني محدد يتم الالتزام به لتركيب بلاط الانترلوك بكافة الشوارع الضيقة بالمدينة، والقضاء على الشوارع الترابية لتسهيل حركة السير والمرور بتلك الشوارع.





ووجه رئيس المركز باستمرار العمل وفق الخطة الموضوعة لأعمال الإنترلوك بالشوارع الجانبية والتفرعات والحارات الضيقة بكافة أحياء المدينه بواقع 8 حارات بحي وسط و25 حارة بحي جنوب و30 حارة بحي شمال بالاضافة 38 حارة بحي غرب.



