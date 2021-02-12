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فن

روجينا لـ أشرف زكي: كل شئ قابل للتغيير إلا حبك في قلبي

الجمعة 12/فبراير/2021 - 04:01 م
روجينا
روجينا
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مصطفى كرم

شاركت روجينا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، فيديو لها مع زوجها أشرف زكي.

وعلقت روجينا على الفيديو قائلة: "‬‏‪لو مرت سنين وسنين هتفضل نظرتى لك نفس النظرة.. كل شئ قابل للتغير الا حبك فى قلبى
اشرف ذكى انت رجل لم ولن تتكرر".

وتخوض روجينا  رمضان القادم ٢٠٢١ بمسلسل" بنت السلطان "بطولة  باسم السمرة وأحمد مجدى وتأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق وإنتاج ممدوح شاهين باذنك يارب تجعل رزقنا النجاح .

يذكر أن آخر أعمال روجينا مسلسل "أسود فاتح" من بطولة هيفاء وهبي وأحمد فهمي وعمر السعيد ومعتصم النهار وخالد الشيوي ورانيا منصور وفراس سعيد وشريف سلامة وصبري فواز وأحمد الشامي ونانسي صلاح، وإنتاج صادق الصباح، وتأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل.

وكانت روجينا قد تألقت في شهر رمضان الماضي في مسلسل "البرنس" للمخرج محمد سامي.

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