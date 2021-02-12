مياه المنيا تعلن ضعف المياه لمدة 48 ساعة بـ 3 مناطق

اعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا ، برئاسة المهندس ياسر الشهاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ضعف مياه الشرب عن 3 مناطق بأرض سلطان تشمل «مديرية الأمن – منطقة الفولى – النادي الرياضي»، وذلك غدا السبت ولمدة 48 ساعه وذلك للقيام بأعمال تطهير الخزان الأرضي بالمحطة القبلية المرشحة بأرض سلطان للحفاظ على جودة المياه.





وقال الشهاوي إنه ستتم زيادة ضغوط محطة بني أحمد الشرقية، ومحطة كدواني، المرشحة أثناء أعمال التطهير، مطالبا المواطنين بتوفير احتياجاتهم الخاصة من مياة الشرب خلال تلك الفترة.





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وأضاف ياسر الشهاوى أنه تم إنعقاد الجمعية العامة للشركة عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب ورئيس الجمعية العامة لشركات مياه الشرب وبحضور ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات لمناقشة القوائم المالية للشركة للعام المالى 2019 و 2020.





حيث تم مناقشة الموازنة المالية المنتهية للعام المالى 2019 و 2020 كما تم مناقشة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والملاحظات الخاصة بالجهاز.





وأعلن رئيس مجلس إدارة الشركة الإنتهاء من تركيب 30 ألف عداد مياه مسبق الدفع موضحا أن التركيبات شملت احلال وتجديد ٢١ الف عداد ميكانيكى وتركيب ٨ ألاف عداد كودى بالإضافة إلى ١١٥٠ عداد للأنشطة الأخرى.





ونوه الشهاوى أن العدادات شملت تركيب ١٣١٣٢عداد بمركز المنيا و٢٢٦٧ بمركز أبوقرقاص و١١٣٩ بمركز العدوة و٢٧٣٥ بمركز بنى مزار و ١٨٥٧بمركز دير مواس و٢٧٣٥بمركز سمالوط و٢٠٥١بمركز مغاغة و٢٥٥٩بمركز ملوى و١٦٧٥ بمركز مطاى .





كما تم تدريب عدد من العاملين بمراكز خدمة العملاء على شحن الكروت مسبقة الدفع وتم عمل تدريب على صيانة هذه العدادات والتعاقد مع فورى لتسهيل إمكانية الشحن للعملاء.





وأكد الشهاوى على تطوير كافة الخدمات الخاصة بالمياه والصرف الصحى لتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحى آمن للمواطن المنياوى.



