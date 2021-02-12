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مرأة

أعراض السكتة الدماغية.. مشاكل التحدث والإبصار أبرزها

الجمعة 12/فبراير/2021 - 05:29 م
أعراض السكتة الدماغية
أعراض السكتة الدماغية
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آية التيجي

تحدث السكتة الدماغية عندما تنقطع إمدادات الدم إلى جزء من الدماغ أو تنخفض؛ مما يمنع أنسجة الدماغ من الحصول على الأكسجين والعناصر المغذية، مما يجعل خلايا الدماغ تبدأ بالموت خلال دقائق.


وتعتبر السكتة الدماغية هي حالة طبية طارئة، والعلاج الفوري أمر بالغ الأهمية، يُمكن للعلاج المبكِّر أن يُقلِّل من تَلَف الدماغ والمضاعفات الأخرى، وفقا لما نشر في موقع مايو كلينك الطبي.


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وهناك علامات وأعراض رئيسية يمكن وضعها في الإعتبار تنذر بالإصابة بـ السكتة الدماغية، وقد تكون بعض خيارات العلاج أكثر فاعليةً عندما تُقدَّم بعد فترة قصيرة من بدء اعراض السكتة الدماغية.

وتشمل مؤشرات وأعراض السكتة الدماغية ما يلي:

1- مشكلة في التحدث وفهم ما يقوله الآخرون:
وقد تتعرَّض للاضطراب أو تحدَّث بغير وضوح أو تواجِه صعوبة في فهم الكلام، وقد يحدث شلل أو خَدَر بالوجه أو الذراع أو الساق. قد تُصاب بخَدَر مفاجئ، أو ضَعْف أو شلل بوجهك، أو ذراعك أو ساقك. غالبًا ما يحدث ذلك في جانب واحد من الجسم.

ويمكن اكتشافها عبر رفع كلتا ذراعيك فوق رأسك في نفس الوقت، إذا بدأت إحدى ذراعيك بالسقوط، فربما تكون مصابًا بـ سكتة دماغية. أيضًا قد يهبط أحد جانبي الفم عند محاوَلة الابتسام.

2- مشاكل في الإبصار في عين واحدة أو كلتا العينين:
وقد تشعر فجأةً بتَغيُّم الرؤية أو رؤية سوداء بإحدى العينين أو كلتيهما، أو ربما تشعر برؤية مزدوجة.

3- الصداع :

وتشير الإصابة بصداع مفاجئ وشديد، قد يكون مصحوبًا بالقيء، أو الدوار أو تغيّر في الوعي، إلى أنك مصاب بسكتة دماغية.

4- صعوبة في المشي :
وقد تتعثر أو تفقد اتِّزانك، او ان تعاني أيضًا من ترنح أو دوخة مفاجئة عند الوقوف.
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