علاج ارتفاع الكوليسترول الوراثي.. أعراض المرض تصل إلى السكتة الدماغية

علاج ارتفاع الكوليسترول الوراثي



مضاعفات ارتفاع الكوليسترول الوراثى



يمكن لمستويات عالية من الكوليسترول غير الصحي أن تقلل من تدفق الدم عبر الأوعية، وبالتالى مع المدى الطويل يمكن أن يؤدى ذلك إلى زيادة خطر تطوير الحالات التالية:



1- السكتة الدماغية

2- مرض القلب التاجي

3- مرض الشرايين الطرفية



أعراض ارتفاع الكوليسترول الوراثى



1- يعد من أبرز العلامات المبكرة لارتفاع الكوليسترول هو تراكم الرواسب الدهنية والتى تسمى الأورام الصفراء ملحوظة بشكل خاص حول الأوتار في اليدين والركبتين والأوتار والمرفقين ، وتحت الجلد حول عينيك.



2- سواء كانت لديك علامات واضحة على ارتفاع الكوليسترول في الدم أم لا، يجب التحقق مما إذا كانت أمراض القلب تنتشر في العائلة، والقيام بفحص الدم البسيط لمعرفة ما إذا كانت مستويات الكوليسترول في الدم في نطاق صحي.



مصدر المعلومات مواقع hopkinsmedicine وhealthline.

علاج ارتفاع الكوليسترول الوراثي له عدة طرق.. ولكن علينا معرفة ما هو ارتفاع الكوليسترول الوراثى، حيث إن هذا النوع حالة وراثية يمكن أن تؤدي إلى مستويات مرتفعة للغاية من الكوليسترول في الدم، يتم تمريرها من خلال الأسر في الجينات من الأم إلى الطفل في الجينات.ارتفاع الكوليسترول الوراثي يأتى من خلال إما وجود خطأ فى جينات المستقبلات LDL وهذا يعنى أنه لا يوجد لديك ما يكفي من مستقبلات LDL، لذلك يتراكم الكوليسترول في الدم، أو وجود خلل فى جين APOB، ونظرا لوجود كثيرين يعانون من ارتفاع الكوليسترول الوراثي نرصد لكم فى السطور التالية علاج ارتفاع الكوليسترول الوراثي.1- تعديل نمط الحياة ، فمن المهم دائمًا تناول أطعمة قليلة الدسم وممارسة الرياضة والتحكم في الوزن، حيث إن اتباع أسلوب حياة صحي أمر بالغ الأهمية لصحة القلب والصحة العامة.2- تناول أدوية يمكن أن تخفض مستويات الكوليسترول بشكل كبير والتى تعمل على منع إنزيم ينتج الكولسترول في الكبد ويزيد من قدرة الجسم على إزالة الكوليسترول من الدم.3- تشمل خيارات العلاج الأخرى الأدوية التي تمنع امتصاص الكوليسترول من الأمعاء في مجرى الدم لديك ، أو الأدوية التي تمنع أنزيمًا يسمى PCSK9 ، مما يقلل من نسبة الكوليسترول المنخفض الكثافة في الدم.4- تناول الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان يوميًا وتشمل المصادر الجيدة الشوفان والبازلاء والفاصوليا والتفاح والحمضيات والجزر.