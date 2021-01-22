أعراض السكتة الدماغية.. ونوع خطير يهمله الكثيرون

أثناء السكتة الدماغية ، كل دقيقة مهمة، ويمكن أن يقلل العلاج السريع من تلف الدماغ الذي يمكن أن تسببه السكتة الدماغية.



ووفقا لما ذكره مركز الوقاية من الامراض الامريكي يمكن السيطرة عليها من خلال معرفة علامات وأعراض السكتة الدماغية ، يمكنك اتخاذ إجراءات سريعة وربما إنقاذ حياة حياتك.

اعراض السكتة الدماغية عند الرجال والنساء

خدر أو ضعف مفاجئ في الوجه أو الذراع أو الساق ، خاصةً في جانب واحد من الجسم.

ارتباك مفاجئ أو صعوبة في التحدث أو صعوبة فهم الكلام.

صعوبة مفاجئة في الرؤية بإحدى العينين أو كلتيهما.

صعوبة مفاجئة في المشي أو دوار أو فقدان التوازن أو قلة التنسيق.

صداع شديد مفاجئ بدون سبب معروف.

اتصل بالرقم 9-1-1 على الفور إذا كنت تعاني أنت أو أي شخص آخر من هذه الأعراض.





التصرف بسرعة هو مفتاح السكتة الدماغية





يمكن أن يساعد التصرف السريع مرضى السكتة الدماغية في الحصول على العلاجات التي هم في أمس الحاجة إليها، لا تتوفر علاجات السكتة الدماغية التي تعمل بشكل أفضل إلا إذا تم التعرف على السكتة الدماغية وتشخيصها في غضون 3 ساعات من ظهور الأعراض الأولى، وقد لا يكون مرضى السكتة الدماغية مؤهلين للحصول عليها إذا لم يصلوا إلى المستشفى في الوقت المناسب.





إذا كنت تعتقد أن شخصًا ما قد يعاني من سكتة دماغية ، فتصرف بسرعة وقم بإجراء الاختبار البسيط التالي:





F - الوجه: اطلب من الشخص أن يبتسم. هل يتدلى جانب واحد من الوجه؟





أ- الذراعين: اطلب من الشخص رفع ذراعيه. لا ينجرف ذراع واحدة إلى الأسفل؟





S - Speech: اطلب من الشخص أن يكرر عبارة بسيطة. هل الكلام غير واضح أم غريب؟





T — Time: إذا رأيت أيًا من هذه العلامات ، فاتصل بالرقم 9-1-1 على الفور.





لاحظ الوقت الذي تظهر فيه أي أعراض لأول مرة. تساعد هذه المعلومات مقدمي الرعاية الصحية في تحديد أفضل علاج لكل شخص. لا تقود سيارتك إلى المستشفى أو تدع شخصًا آخر يقودك. اتصل بسيارة إسعاف حتى يتمكن الطاقم الطبي من بدء العلاج المنقذ للحياة في طريقه إلى غرفة الطوارئ.





علاج نوبة نقص تروية عابرة

إذا اختفت الأعراض بعد بضع دقائق ، فربما تكون قد أصبت بنوبة إقفارية عابرة (TIA) . على الرغم من كونها قصيرة ، إلا أنها علامة على حالة خطيرة لن تختفي دون مساعدة طبية.



