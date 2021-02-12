تقرأ كتاب.. لاميتا فرنجية تنشر صورة جديدة على إنستجرام





نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة جديدة لها.











وظهرت لاميتا فرنجية بإطلالة جذابة وهي تقرأ كتاب وعلقت على الصور قائلة: "أتمنى لكم جميعًا جمعة سلمية!"





يذكر أن لاميتا فرنجية شاركت مع تامر حسنى فى فيلم عمر وسلمي 3 ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده".











وشاركت لاميتا فرنجية، في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، و2005، وتنازلت عن لقبها لأنها تريد إكمال حياتها المهنية دون أي ارتباطات أو عقود.





