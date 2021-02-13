لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن 20 منطقة في القاهرة





وأوضحت الشركة فى بيان أن ذلك القطع للخدمة يأتى نظرًا لقيامها بأعمال تنفيذ توسعات بالطريق الدائري، الأمر الذى يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 900 مم .





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وطالبت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.





كما أكدت على قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

