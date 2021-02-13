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اقتصاد

لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن 20 منطقة في القاهرة

السبت 13/فبراير/2021 - 02:11 ص
مياه الشرب
مياه الشرب
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آمنة عبدالعظيم
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق ( الريان - عرب الجرعان - إسكانات الأهالى خلف سبيكو - إسكانات النيل بجميع حروفها - صف ضباط و أملاك 2 - تقسيم مكة - القاهرة 2 - القاهرة د - القاهرة ج - إسكندرية 1 - الدلتا 1 - البركة - كفر أبوصير - سيجال - البركة الشرقية و الغربية - الأمن المركزى - المؤسسة العقابية - أحواض الطويل و داود و حشان )، وذلك اعتبارًا من الساعة ال١٠ صباح اليوم السبت، وحتى الساعة العاشرة مساء نفس اليوم.

وأوضحت الشركة فى بيان أن ذلك القطع للخدمة يأتى نظرًا لقيامها بأعمال تنفيذ توسعات بالطريق الدائري،  الأمر الذى يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 900 مم .

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وطالبت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

كما أكدت على قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
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