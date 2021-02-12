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اقتصاد

لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة غدا

الجمعة 12/فبراير/2021 - 10:41 ص
قطع مياه الشرب عن
قطع مياه الشرب عن بعض المناطق بالقاهرة
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آمنة عبد العظيم
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق «الريان - عرب الجرعان - إسكانات الأهالى خلف سبيكو - إسكانات النيل بجميع حروفها - صف ضباط و أملاك 2 - تقسيم مكة - القاهرة 2 - القاهرة د - القاهرة ج - إسكندرية 1 - الدلتا 1 - البركة - كفر أبوصير - سيجال - البركة الشرقية و الغربية - الأمن المركزى - المؤسسة العقابية - أحواض الطويل و داود و حشان»، وذلك اعتبارًا من الساعة الـ10 صباح  غد السبت، وحتى الساعة العاشرة مساء نفس اليوم، وذلك نظرًا لأعمال تنفيذ توسعات بالطريق الدائري،  الأمر الذى يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 900مم .

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكو.

أكدت على قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
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