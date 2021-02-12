ضربة موجعة للأهلي السعودي

تلقى الصربي فلادان ميلويفيتش، مدرب فريق الأهلي السعودي، اليوم، الجمعة، ضربة موجعة، بعدما أثبتت الفحوص الطبية المبدئية التي أجريت للروماني ألكسندر ميتريتا محترف الفريق، إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة من الدرجة الثانية.









وكتب الحساب الرسمي لنادي أهلي جدة عبر "تويتر": "أكدت الفحوصات الطبية التي خضع لها الروماني ميتريتا المحترف بصفوف الفريق اليوم الجمعة، إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة من الدرجة الثانية".







وبناءً على التوصيات الطبية، فإن ميتريتا أصبح في حاجة إلى فترة علاج وتأهيل تصل إلى 3 أسابيع قبل العودة مجددًا إلى المشاركة في الحصص الجماعية، وذلك بعد مغادرته بسبب شعوره بالآلام في مباراة فريقه ضد الاتحاد، الخميس، ضمن الجولة الـ18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.







