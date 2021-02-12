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رياضة

الدرندلي يشيد بأداء فريق الأهلي في مونديال العالم للأندية

الجمعة 12/فبراير/2021 - 05:21 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أشاد خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي بأداء الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء خلال منافسات بطولة العالم للأندية.

وقال الدرندلي في تصريحات خاصة من مطار القاهرة أن الفريق الأحمر قدم أداء جيد ورائع ومميز وتغلب علي الأرهاق بعد خوض 3 مباريات في وقت قصير ونجح تحقيق الميدالية البرونزية. 

وحرص مجلس إدارة النادي الأهلي، على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالورود، فور ‏وصولها إلى مطار القاهرة، ظهر اليوم، على متن طائرة خاصة قادمة من قطر، عقب المشاركة ‏في كأس العالم للأندية التي أقيمت خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري والتي نجح ‏خلالها الأهلي في الحصول على المركز الثالث والتتويج بالميدالية البرونزية.‏

وتواجد في مطار القاهرة، كل من: خالد الدرندلي، أمين الصندوق ومحمد الدماطي، ومحمد سراج الدين، ‏عضوي المجلس، بجانب أعضاء المجلس الذين رافقوا بعثة الفريق في قطر، وهم خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة ومنسق الأهلي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، وطارق قنديل، ومحمد الجارحي، وكذلك محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي والمنسق الأمني لدى «فيفا» عن الأهلي.

فيما لم يحضر محمود الخطيب مع البعثة؛ بسبب سفره إلى الإمارات من قطر ؛للاطمئنان على كريمته وأسرتها هناك.
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