رئيس القطاع الديني وسكرتير عام محافظة الدقهلية يفتتحان مسجد الرحمة

افتتح الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف نائبًا عن محمد مختار جمعة وزير الأوقاف و اللواء عبد القادر عبد الخالق النوري سكرتير عام المحافظة نائبًا عن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مسجد الرحمة بقرية بشلا بميت غمر محافظة الدقهلية ، اليوم الجمعة بحضور عدد من القيادات الدعوية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.





وقام الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بإلقاء خطبة الجمعة تحت عنوان : " حديث القرآن الكريم عن الصدق والصادقين ".





يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) حيث تم اليوم الجمعة 12/2/2021م افتتاح (30) مسجدًا جديدًا، وثلاثة مساجد بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها بإجمالي (33) مسجدًا ، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (880) مسجدًا حتى تاريخه.











