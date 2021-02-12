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ديني

رئيس القطاع الديني وسكرتير عام محافظة الدقهلية يفتتحان مسجد الرحمة

الجمعة 12/فبراير/2021 - 06:08 م
جابر طايع
جابر طايع
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محمود ضاحي
افتتح  الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف نائبًا عن  محمد مختار جمعة وزير الأوقاف و اللواء  عبد القادر عبد الخالق النوري سكرتير عام المحافظة نائبًا عن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مسجد الرحمة بقرية بشلا بميت غمر محافظة الدقهلية ، اليوم الجمعة  بحضور عدد من القيادات الدعوية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وقام  الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بإلقاء خطبة الجمعة تحت عنوان : " حديث القرآن الكريم عن الصدق والصادقين ".

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) حيث تم اليوم الجمعة 12/2/2021م افتتاح (30) مسجدًا جديدًا، وثلاثة مساجد بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها بإجمالي (33) مسجدًا ، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (880) مسجدًا حتى تاريخه.



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