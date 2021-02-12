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محافظات

فصل الكهرباء عن 3 مناطق بمركز الوقف فى قنا.. غدًا

الجمعة 12/فبراير/2021 - 07:11 م
فصل التيار الكهربائي
فصل التيار الكهربائي عن 3 مناطق بمركز الوقف فى قنا.. غدًا
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يوسف رجب

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، عن فصل التيار الكهربائي عن 3 مناطق تابعة لمركز الوقف بمحافظة قنا، غدًا السبت.


وأوضحت الوحدة المحلية في بيان لمركز الوقف، بأن المناطق التى يشملها فصل التيار الكهربائي"  مدينة الوقف - جزيرة العبل - القلمينا ".


وأشار البيان، إلى أن فصل التيار الكهربائي يبدأ من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 11 صباحا، على أن تتم عودة التيار الكهربائي فور الانتهاء من أعمال الصيانة.


وأضاف بيان مدينة الوقف، أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية خلال فترة الصيانة، لعمل اللازم خلال فترة فصل التيار الكهربائي.


وطالب البيان، جميع المواطنين القاطنين بالأماكن المذكورة، باتخاذ احتياجاتهم خلال فترة فصل التيار الكهربائي.


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