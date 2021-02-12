ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تعادل مثير بين طلائع الجيش وسموحة في الدوري

الجمعة 12/فبراير/2021 - 07:13 م
طلائع الجيش ضد سموحة
طلائع الجيش ضد سموحة
Advertisements
إسراء أشرف
فرض التعادل الإيجابي  (1-1) سيطرته على مباراة طلائع الجيش وسموحة، في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل، ضمن منافسات الأسبوع الـ13 من الدوري الممتاز.

وافتتح حسام حسن مهاجم سموحة أهداف المباراة في الدقيقة 24، من ركلة جزاء، على يسار محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش.

بينما سجل عمرو مرعي هدف طلائع الجيش في الدقيقة 67.

وشهدت المباراة طرد ثنائي سموحة محمد عبد المطلب في الشوط الأول، ومحمد عبد المنعم في الشوط الثاني.

وحصل كل من عمرو جمال وعمرو مرعي وعمرو هماد وناصر منسي لاعبي (طلائع الجيش)، والهاني سليمان، ومحمود عزت، وأطهر الطاهر من سموحة على بطاقات صفراء.

وتواجد الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام البدري في مقصورة إستاد جهاز الرياضة العسكري لحضور مباراة طلائع الجيش وسموحة في إطار منافسات الدوري الممتاز  

وتواجد مع المدير الفني أعضاء جهازه الفني طارق مصطفي و أحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر مدرب الحراس وأنيس الشعلالي مدرب الأحمال.. ويأتي ذلك ضمن خطة حضور المباريات لمتابعة اللاعبين المرشحين للتواجد في معسكر مارس المقبل.

ويستعد المنتخب لمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر في إطار منافسات الجولتين الرابعة والخامسة  في ختام التصفيات  المؤهلة لكأس الأمم الافريقية.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

جهاز المنتخب يحضر مباراة الأهلى والإنتاج الحربى

البدري يتابع مباراة سيراميكا كليوباترا وإنبي استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا

تعادل إيجابي بين إنبي وسيراميكا كليوباترا في الشوط الأول

حسام البدري يحضر مباراة المقاولون وسموحة بالدوري المصري

حسام البدري يتابع مباراة بيراميدز وإنبي في بتروسبورت

الجهاز الفني للمنتخب الوطني يتابع لقاء الزمالك والاتحاد السكندري

ترشيحاتنا

فى ذكرى ميلاد حنان الطويل.. متحولة جنسيا وعاشت حياة مأساوية

الصحة العالمية تكشف عن سلالة جديدة لفيروس كورونا في الصين

الضرائب: تشغيل الفاتورة الإلكترونية إلزاميا فى 15 فبراير

نداء عاجل من الحماية المدنية البحرينية

ننشر شهادة الفنان عباس أبو الحسن بعد تحرش طبيب الأسنان به

بعد قرار الحكومة.. تعرف على شروط وإجراءات تراخيص البناء الجديدة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هينسف دهون البطن.. خبراء تغذية يكشفون عن أفضل نظام غذائي

يهدد حياته بسبب نموه المستمر.. استئصال 5 سنتيمترات من لسان طفل في جراحة طارئة

علامة غير متوقعة تشير للإصابة بالنوبة القلبية