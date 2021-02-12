تعادل مثير بين طلائع الجيش وسموحة في الدوري





وافتتح حسام حسن مهاجم سموحة أهداف المباراة في الدقيقة 24، من ركلة جزاء، على يسار محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش.





بينما سجل عمرو مرعي هدف طلائع الجيش في الدقيقة 67.





وشهدت المباراة طرد ثنائي سموحة محمد عبد المطلب في الشوط الأول، ومحمد عبد المنعم في الشوط الثاني.





وحصل كل من عمرو جمال وعمرو مرعي وعمرو هماد وناصر منسي لاعبي (طلائع الجيش)، والهاني سليمان، ومحمود عزت، وأطهر الطاهر من سموحة على بطاقات صفراء.





وتواجد الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام البدري في مقصورة إستاد جهاز الرياضة العسكري لحضور مباراة طلائع الجيش وسموحة في إطار منافسات الدوري الممتاز

وتواجد مع المدير الفني أعضاء جهازه الفني طارق مصطفي و أحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر مدرب الحراس وأنيس الشعلالي مدرب الأحمال.. ويأتي ذلك ضمن خطة حضور المباريات لمتابعة اللاعبين المرشحين للتواجد في معسكر مارس المقبل.

ويستعد المنتخب لمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر في إطار منافسات الجولتين الرابعة والخامسة في ختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية.





فرض التعادل الإيجابي (1-1) سيطرته على مباراة طلائع الجيش وسموحة، في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل، ضمن منافسات الأسبوع الـ13 من الدوري الممتاز.