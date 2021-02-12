فض 8 أفراح وتشميع 5 مقاهٍ ومصادرة 80 شيشة في كفر شكر

أكد اللواء هشام رفعت رئيس مدينة كفر شكر، بمحافظة القليوبية أن مجلس المدينة يشن حملات يومية لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية ضد كورونا على جميع قاعات الأفراح والمقاهٍ بالمدينة.









وأشار رئيس المدينة إنه تم فض 8 أفراح، ومصادرة 80 شيشة وتشميع 5 مقاهٍ خلال شهر لمخالفتهم تطبيق الإجراءات الإحترازية، منوها أنه تم تحرير محاضر للمخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.





وأوضح رئيس المدينة أنه يتم التنبيه علي المقاه المخالفة قبل تشميعها مع مصادرة الشيشة حرصا علي صحة وسلامه المواطنين، وعندما يتم تكرار المخالفة يتم التشيمع مشيرا إلى أن تلك الحملات تتم بناء على توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بشأن ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا لحماية المواطنين.





كان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أصدر قرارا بحظر إقامة الأفراح وسرادقات العزاء سواء فى الأماكن المغلقة أو المفتوحة ، ومنع إي تجمعات كإجراء احترازي للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد وحفاظًا على أرواح المواطنين.





وشدد محافظ القليوبية على رؤساء الوحدات المحلية باتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة نحو استمرار أعمال التطهير والتعقيم لكافة المنشأت وتوفير مستلزمات التعقيم والمطهرات، والمتابعة الدورية للتأكد من الالتزام بنسب الإشغال المقررة وإجراءات التباعد الإجتماعى بالمقاهي والكافتيريات والكافيهات والمطاعم، وإلزام جميع العاملين والمواطنين المترددين على جميع المنشآت الحكومية والخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.





من ناحية اخري شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية حملة موسعة للتفتيش على المصانع بمنطقة الصفا الصناعية.





وقال طلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكة إن الحملة شارك فيها شرطة المرافق ومسئولي الإدارات والإشغالات والبيئة بالوحدة المحلية.





وأضاف أن الحملة قامت بالمرور علي بعض المصانع بمنطقة الصفا الصناعية بعرب العليقات بمتابعة التشغيل للمصنع بالإجراءات الصحيحة من الترخيص والصحة والسلامة المهنية ووضع فلاتر للمصانع التي ينبعث منها ادخنة للحفاظ علي صحة العاملين بها والمواطنين لعدم انبعاث روائح وادخنة مضرة لصحة المواطنين.





وأشار الى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية لكل مصنع يعمل بدون ترخيص وعدم وضع فلاتر لكل مدخنة وكذلك المصانع المخالفة التي تضع تراكمات واشغالات فى الطرق.