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محافظات

لرفع الإشغالات.. حملات مكثفة على الأسواق بكفر شكر.. صور

الجمعة 12/فبراير/2021 - 09:11 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية حملة موسعة للمرور على الأسواق العمومية وذلك فى اطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وقال اللواء هشام رفعت رئيس مدينة كفر شكر إن الحملة استهدفت المرور على السوق العمومي بالمدينة لمتابعة مدى التزام الباعة داخل السوق من خلال الافتراش داخل الأماكن المخصصة لمنع وجود تكدس مرورى وزحام فى الشوارع والتسهيل على المواطنين فى تحركاتهم ورفع كافة الاشغالات وتحصيل مستحقات الدولة تنفيذا لسيادة القانون.

واشار رفعت الى أن حملات المرور على الأسواق ومتابعتها مستمرة داخل قرى الوحدات المحلية والمدينة وذلك من خلال اللجنة المشكلة من إدارة المتابعة والايرادات والإشغالات والنظافة بهدف رفع كافة الاشغالات وإلزام الباعة بالأماكن المخصصة لهم والقضاء على الزحام والشلل المرورى وتحصيل مستحقات الدولة من قبل إدارة الإيرادات.

من جانبه أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية ، جولة لتفقد مشروع تطوير طريق شركات البترول بمنطقة مسطرد، حيث تابع أعمال الرصف وإنشاء الجزر الوسطى والبلدورات والأرصفة وتحديد أماكن الخدمات.

وخلال الجولة ، وجه المحافظ بتوسعة حرم الطريق لتسهيل الحركة المرورية، مشددًا على ضرورة زيادة المعدات بالموقع لسرعة الانتهاء من الأعمال، نظرًا لكون المنطقة من المناطق الحيوية ذات الكثافة المرورية العالية.

كما تفقد المحافظ ، القطاعات الثلاث لطريق شركات البترول، بدءا من نزلة الخصوص إلى نهاية كوبري مسطرد بالإضافة إلى تطوير الشوارع الجانبية بمنطقة عزبة "أفندينا"، لخلق محاور مرورية بديلة، لتخفيف الضغط المروري وحل مشكلة التكدسات المرورية بالمنطقة، وتحويلها إلى منطقة حضارية منظمة ذات طابع جمالي مميز.

كما تابع مع مهندسي الموقع مستجدات الأعمال، حيث تم الانتهاء من وضع طبقة الأساس في جميع القطاعات،  كما تم الانتهاء من نقل جميع المرافق  وكذا تم الانتهاء من عمل السور الحديدي في المرحلة الأولى للمشروع  وبدأ العمل في المرحله الثانية بطول 2 كيلو متر.

واختتم الهجان ، جولته بمتابعة سير العمل في  إنشاء المرحلة الثانية من ممشى النيل بمدينة بنها، لدفع الأعمال وتذليل العقبات، حيث تفقد أعمال تطوير الممشى بنادي القضاء و نادي الري، موجها بضرورة أن يراعى في تصميمات الممشى الجانب الجمالي والحضاري، واستخدام أنظمة الإنارة ودورات المياه والتشجير والرصف الحديثة بشكل يليق بالمحافظة.

وأكد على عمل رامبات لذوي الاحتياجات الخاصة وأيضًا وضع صناديق للقمامة لإظهار الممشى بالمظهر الحضاري اللائق والمشرف لعاصمة محافظة القليوبية، وليصبح متنفسًا لأهالي مدينة بنها والقرى المجاورة للاستمتاع بمشاهدة نهر النيل.
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