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محافظات

في استجابة للمواطنين .. رفع تراكمات ترعة أبو المنجا في القليوبية

الخميس 11/فبراير/2021 - 11:35 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
كلّف اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية الأجهزة التنفيذية بحي غرب شبرا الخيمة برفع تراكمات القمامة من علي جانبي ترعة أبو المنجا وذلك فى إطار استجابة الهجان المستمرة لشكوى المواطنين. 


وشدد محافظ القليوبية بإزالة التراكمات ووضع صناديق للقمامة وزراعة جانبي الترعة بالأشجار. 

وفى نهاية الجولة تفقد المحافظ باكيات الباعة الجائلين بموقف المؤسسة بحي غرب شبرا الخيمة والتي سيتم تطويرها وإعادة تخطيطها، والبدء في طرحها على الباعة الجائلين الذين تم حصرهم لمنع تواجد أي باعة بالشارع حفاظا على المظهر الحضاري. 

كما تفقد دار الإدارة المحلية، معلنا البدء في تطويره ورفع مستوى الخدمات بالدار لخدمة العاملين بالإدارة المحلية ، حيث تم اعتماد مبلغ 900 ألف جنيه لرفع كفاءة القاعات الرئيسية، نظرا لتهالكها وعدم دخولها في التطوير منذ سنوات عديدة.

وكان محافظ القليوبية قد تفقد أعمال تطوير شارع مسجد ناصر بمدينة بنها ، حيث تابع أعمال رصف بلاط الإنترلوك وزراعة الأشجار وذلك بطول الشارع، ووجه بمراعاة التنسيق التام في جميع الأعمال سواء  الإنشاءات أو التشجير ومراعاة الشكل الجمالي والحضاري. 

كما شدد على ضرورة دهان الأسوار وواجهات العمارات بالشارع، مشددا أيضا على مقاول المشروع بسرعة الانتهاء من أعمال رصف بلاط الإنترلوك لبدء أعمال وضع طبقة الأسفلت موجها بضرورة العمل بشكل لا يعيق الحركة المرورية مع الحفاظ على الشكل الجمالي للمشروع.

واستكمل الهجان جولته بتفقد أعمال تطهير ترعة الساحل بعزبة شكر الله وعزبة شرارة بأبو الغيط بالقناطر الخيرية استجابة لشكوى المواطنين الذين يعانون من تراكم القمامة بالترعة، حيث وجه المحافظ بتطهير الترعة بالكامل ورفع مخلفات التطهير بعد جولته بها مؤخرا، كما التقى الهجان بالمواطنين واستمع إلى مطالبهم والتي من أهمها إدخال الصرف الصحي، حيث وعد المحافظ بإدارج المنطقة في الخطة.
في استجابة للمواطنين .. رفع تراكمات ترعة أبو المنجا في القليوبية
في استجابة للمواطنين .. رفع تراكمات ترعة أبو المنجا في القليوبية
في استجابة للمواطنين .. رفع تراكمات ترعة أبو المنجا في القليوبية
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