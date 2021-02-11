بعد غلقه 10 سنوات.. إعادة فتح شارع عمومي استولى عليه مواطن بكفر شكر.. شاهد

رغم أهميته وموقعه الحيوى إلا أنه لم يسلم من التعديات .. هذه هي قصة أحد الشوارع بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية حيث قام أحد المواطنين بالاستيلاء على جزء كبير منه وتحويله لحديقة خاصة به وحرمان الأهالي من المرور في الشارع .. انتقل موقع " صدى البلد " الى المكان للتعرف على طبيعة المشكلة.

ويقع الشارع على الطريق العام بجوار إحدى المدارس والعمارات السكنية بمنطقة كفر منصور بمدينة كفر شكر حيث يعد أحد المحاور والشوارع للمواطنين وربط أجزاء من مدينة كفر شكر وظل مغلقاً حوالي 10 سنوات رغم أهميته حيث تم الاستيلاء عليه من أحد السكان وإنشاء حديقة خاصة به ومنع مرور الأهالى به حتى تمكنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر من اعادة فتح الشارع.





من جانبه قال اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر إن الشارع رئيسى ويقع بين مدرسة وعمارة سكنية بكفر منصور ويربط بين طراد النيل وجانبية كفر منصور واستغل أحد المواطنين مساحة ملاصقة للعمارة بالشارع وقام بتحويلها إلى حديقة لخدمته فقط منذ سنوات، وقامت أجهزة المدينة بتطوير الشارع وفتحه أمام المواطنين.





وأكد اللواء رفعت على وجود تعليمات مشددة لجميع الأجهزة المحلية بتحرير الشوارع والطرق من الغلق والإشغالات لخدمة جموع المواطنين ، مشيرا إلى أن هذه الشوارع ملك للدولة ولا يجوز التعدي عليها وإعتبارها ملكية خاصة ولكنها ملك للجميع وذلك بهدف فرض هيبة الدولة على الجميع دون وساطة أو محسوبية.





وأشار رئيس المدينة الى المتابعة المستمر لأعمال تطوير شارع جانبية كفر منصور بالمدينة حيث التطوير رصف وتهذيب الأشجار ونظافة وتجميل الشارع الكبير وتركيب بلاط الانترلوك، وذلك في اطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.





وأضاف اللواء هشام رفعت أنه يوجد تعليمات مشددة بضرورة وجود لجان تجوب شوارع المدينة وقرى الوحدات المحلية للوقوف على حقيقة الأوضاع على أرض الواقع والعمل على حلها فورا طبقا للقانون والعمل على راحة وخدمة أهالينا المواطنين وتحسين الأوضاع المعيشية لهم في شتى المجالات.





من ناحية أخرى قامت الأجهزة المحلية بمركز ومدينة كفر شكر برئاسة اللواء هشام رفعت برفع المركب القديم الذي كان يمثل خطرًا على أرواح المواطنين خلف ديوان مركز الشرطة بنهر النيل من المياه وتأمين سير المركب الجديد الذي تم وضعه ومطابق للاشتراطات والسلامة والمواصفات القانونية.





وأكد رئيس المركز والمدينة أنه تم رفع المعدية المتواجدة خلف مركز الشرطة التي تربط بين القليوبية والمنوفية وتم وضع أخرى مطابقة للمواصفات حفاظا على سلامة وأرواح أهالينا المواطنين من أي مخاطر تهدد حياتهم.