فى حملة مكبرة.. تحرير 11 محضرا وغلق 2 كافيه ومصادرة 150 شيشة بشبرا الخيمة ..صور



قاد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية حملة مكبرة لرفع الإشغالات بحي شرق شبرا الخيمة وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق وإدارة الإشغالات بالمدينة وذلك للحد من الإشغالات والباعة الجائلين بشارع الشعراوي بالحي.

وتمكنت الحملة من إزالة العديد من فروشات الباعة الجائلين والتي كانت تتسبب في غلق الشارع أمام المارة والسيارات ووجه الهجان باتخاذ اللازم فورا، حيث تم تحرير 11 محضر إشغال طريق عام وغلق 2 كافية ومصادرة 150 شيشة وإزالة 3 تندات.

كما تم المرور على المحلات التجارية والكافيتريات، ووجه المحافظ بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والغلق في المواعيد المحددة، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ولن يتم التهاون في أي مخالفة.

وأكد الهجان ، أنه لا تهاون مع أي مخالفات تشوه المظهر الحضاري للشوارع ولن يسمح بأي شي يعوق الحركة المرورية، أو يتضرر منه المواطن وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وكل من يتعدى على الطريق العام، سواء بإشغال أو تشويه وتحقيق الانضباط داخل شوارع المدينة.

وكان محافظ القليوبية قد تفقد أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري لحل مشكلة تكدس المرور لنزلات الطريق الدائري المؤدى إلى منطي وميت نما، بنطاق حي غرب شبرا الخيمة. ووجه الهجان بإنشاء طريق بديل أسفل الطريق الدائري، كما وجه أيضا مجلس مدينة شبرا الخيمة بمساعدة الشركة المنفذة لسرعة الانتهاء من أعماله. واستكمل المحافظ جولته بتفقد الحملة الميكانيكية بحي شرق شبرا الخيمة، للوقوف على الوضع الحالي للمعدات ومدى كفاءتها والتأكد من الصيانة الدورية للسيارات والمعدات الموجودة بالحملة ومستوى النظافة، وذلك لترشيد الإنفاق وتوظيف المعدات وتعظيم الاستفادة منها وتنفيذ برنامج صيانة للمعدات والمركبات، حيث تفقد المعدات والمركبات واستمع إلى شرح من المشرف على الحملة عن أعداد المركبات وأنواعها وأعمال الصيانة التي تتم بصفة دورية للمعدات والموقف الحالي لها، كما وجه بعمل محاضر بالأعطال، مؤكدا على سرعة الانتهاء من أعمال إصلاح المركبات، وتكهين المركبات التى لا جدوى من إصلاحها.