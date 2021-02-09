حملة لضبط التكاتك المخالفة بكفر شكر في القليوبية

قامت الأجهزة المحلية بمجلس مدينة كفر شكر ، بمحافظة القليوبية، بشن حملة لضبط سائقى التوك توك المخالفين بالمدينة.









جاء ذلك بناء على شكاوى الأهالى من كثرة مخالفات التوك توك بالمركز والمدينة والتسبب فى مشكلات واختناقات مرورية وأسفرت الحملة التى قامت بها الأجهزة المحلية بمجلس المدينة عن ضبط 5 مركبة توك توك مخالفين ويتسببون فى مشكلات للمواطنين وقواعد وقانون المرور.





وقال اللواء هشام رفعت رئيس مدينة كفر شكر أن حملات ضبط التوك المخالف مستمرة بهدف خدمة وراحة أهالينا المواطنين الذين كثرت شكواهم من ممارسات ومخالفات سائقى التوك التى تضر بالمواطنين وأزمة فى حركة المرور وذالك بهدف فرض هيبة الدولة على الجميع دون وساطة أومحسوبية.





وناشد رئيس المركز والمدينة جموع سائقى التوك توك بالالتزام بالقوانين وعدم مخالفتها وعدم تعطيل حركة المرور أو السير عكس اتجاه أو مضايقة أحدا من أهالينا المواطنين منعا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.





من ناحية اخري تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بمحافظة القليوبية قيام مواطن من أهالي كفر شكر بتقديم طلب رسمي لمجلس مدينة ومركز كفر شكر، لتغيير اسم المدينة العريقة إلى "كفر س ج"، وهي الحروف الأولى من اسمه، مؤكدا أنه تقدم بطلبه أسوة بقيام مديرة التنظيم بمجلس مدينة كفر شكر بتسمية 5 شوارع رئيسية بأسماء زوجها وإخوته وحماها.





وأكد المواطن في طلبه الرسمي استعداده لدفع ذات الرسوم واستيفاء ذات المستندات التي تم تقديمها لتسمية الشوارع بأسماء زوج وأسرة مديرة التنظيم.





في سياق متصل، أثار الطلب نشطاء التواصل الاجتماعي وفيس بوك والذين أكد عدد منهم أن هناك 5 شوارع تمت تسميتها بأسماء "ع ج" و"ا ج" و"ص ج" و"ع ج" و"ع ج" وجميعهم أصحاب مجموعة قانونية شهيرة بالمدينة وهم حما وزوج وأشقاء زوج مدير التنظيم، وأن هناك معلومات متداولة أن الأسماء تم وضعها في مخطط المدينة الجديد للمدينة والمفترض اعتماده ورفعه للجهات المختصة.





من جانبه، كشف مصدر مسئول بمجلس مدينة كفر شكر أنه تم التقدم بالطلب، وأنه يجري حاليا فحص الطلب وفحص الادعاءات التي يتم تداولها بوجود 5 شوارع باسم أقارب وأسرة زوج مدير التنظيم عن طريق لجنة خاصة.