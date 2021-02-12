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محافظات

الكنيسة والسلفية وأهالي مطروح في عزاء علي حميدة.. شاهد

الجمعة 12/فبراير/2021 - 10:16 م
الكنيسة والسلفية
الكنيسة والسلفية وأهالي مطروح في عزاء علي حميدة..
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ايمن محمود
شهد عزاء الفنان الراحل على حميدة تجمع أعداد كبيرة من أهالى وأقارب ومحبي الفنان علي حميده لتقديم واجب العزاء.


وشهد عزاء علي حميدة حضور عدد كبير من أهالى محافظة مطروح  وأصدقائه من القاهرة وعلى وجوههم الحزن على فقدان علم من أعلام المحافظة.

كما حرص أبناء الدعوة السلفية والقس متا زكريا راعي كنيسة السيدة العذراء علي حضور  السراق  لتقديم العزاء لأسرة الفقيد.

يذكر أن علي حميدة، صاحب أغنية لولاكى، توفي  عن عمر ناهز 73 عاما، بعد صراع مع المرض، بعدما تدهورت حالته الصحية إثر إصابته بورم فى الرئتين، وتم نقله فى ساعة مبكرة من أمس الخميس إلى مستشفى مطروح العام وتوفي بها.
الكنيسة والسلفية وأهالي مطروح في عزاء علي حميدة.. شاهد
الكنيسة والسلفية وأهالي مطروح في عزاء علي حميدة.. شاهد
الكنيسة والسلفية وأهالي مطروح في عزاء علي حميدة.. شاهد
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