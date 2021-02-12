الكنيسة والسلفية وأهالي مطروح في عزاء علي حميدة.. شاهد

شهد عزاء الفنان الراحل على حميدة تجمع أعداد كبيرة من أهالى وأقارب ومحبي الفنان علي حميده لتقديم واجب العزاء.









وشهد عزاء علي حميدة حضور عدد كبير من أهالى محافظة مطروح وأصدقائه من القاهرة وعلى وجوههم الحزن على فقدان علم من أعلام المحافظة.





كما حرص أبناء الدعوة السلفية والقس متا زكريا راعي كنيسة السيدة العذراء علي حضور السراق لتقديم العزاء لأسرة الفقيد.



