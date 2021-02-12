الباز: السيسي غير هوية يوم الجمعة من مظاهرات وتخريب إلى بناء وعمل.. فيديو

قال الإعلامي محمد الباز، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حوَّل يوم الجمعة، من يوم انتشرت فيه المظاهرات، إلى يوم متابعة وعمل.
وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن يوم الجمعة كان مرتبطا بمظاهرات وأعمال عنف وشغب وحرق طول الوقت، وتحول من يوم إجازة، إلى يوم مفزع للمصريين بعد 25 يناير، موضحًا أن متابعة الرئيس السيسي كل يوم جمعة للمشروعات؛ كانت مقصودة وليست صدفة.
وأكد "الباز"، أن الرئيس عبد الفتاح لا يكتفي بالتقارير، لكنه ينزل ويسأل العمال المشاركين في تنفيذ المشروعات، لكي يطمئن على سير العمل بنفسه.
وتابع: "اختيار يوم الجمعة يؤكد أن الرئيس عاوز يغير هوية يوم الجمعة اللى ارتبط بالعنف والتخريب، ليصبح يوم الجمعة مرادف لزيارة المشروعات والنظر للإنجاز".