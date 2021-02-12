الباز: السيسي غير هوية يوم الجمعة من مظاهرات وتخريب إلى بناء وعمل.. فيديو

قال الإعلامي محمد الباز، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حوَّل يوم الجمعة، من يوم انتشرت فيه المظاهرات ، إلى يوم متابعة وعمل.





وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن يوم الجمعة كان مرتبطا بمظاهرات وأعمال عنف وشغب وحرق طول الوقت، وتحول من يوم إجازة ، إلى يوم مفزع للمصريين بعد 25 يناير، موضحًا أن متابعة الرئيس السيسي كل يوم جمعة للمشروعات؛ كانت مقصودة وليست صدفة.





وأكد "الباز"، أن الرئيس عبد الفتاح لا يكتفي بالتقارير، لكنه ينزل ويسأل العمال المشاركين في تنفيذ المشروعات، لكي يطمئن على سير العمل بنفسه.



