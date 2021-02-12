تعديل وزاري محدود.. إبراهيم عيسى: البرلمان الحالي راضٍ عن أداء الوزراء

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن هناك بعض الأقاويل المنتشرة في الشارع المصري عن وجود تعديل وزاري قادم، موضحًا أن التعديل الوزاري لا يشمل الكثير من الوزارات، حيث إن البرلمان المصري في دورته الحالية راضٍ بشكل كبير عن الوزراء.









وأضاف عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مصر اعتادت على اختيار وزير خبير في صنعته، بأن يكون وزير التعليم خبيرا في المناهج التعليمية، ولم نعتد أن يكون الوزير شخصية سياسية، موضحًا أن التعديل الوزراي القادم يأتي لوجود بعض الثغرات في عمل بعض الوزرات وليس تغيير سياسة الحكومة.







