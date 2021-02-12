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أخبار العالم

الصحة العالمية: تراجع الإصابات بكورونا في تونس سببه انخفاض عدد التحاليل

الجمعة 12/فبراير/2021 - 10:14 م
انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا
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قسم الخارجي
قال ممثل منظمة الصحة العالمية في تونس، إيف سوتيران، إن انخفاض عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في تونس يعود إلى انخفاض عدد التحاليل التي يتم إجراؤها يوميا.

وأضاف سوتيران، في حوار مع وكالة "تونس افريقيا" للأنباء: "تونس لا تزال في مرحلة وبائية مرتفعة"، مبينا أن عدد التحاليل المجراة انخفض من 10 آلاف مع نهاية يناير الماضي، إلى حدود 4 آلاف تحليل يوميا؛ وهو ما أدى بالضرورة الى انخفاض عدد الحالات المكتشفة.

وأوضح المسؤول الأممي أن التقليص من عدد التحاليل المنجزة لا يساعد في الوقوف بدقة على الوضعية الوبائية وأن عدد الحالات المكتشفة سيكون أقل من الواقع منبها في هذا السياق إلى "ضرورة اليقظة والانتباه والالتزام بتطبيق البروتكولات الصحية في مختلف القطاعات وتفادي التجمعات".

وبيّن سوتيران أن تونس عرفت موجة أولى من الوباء خلال الربيع الماضي تجاوزتها بكل جدارة ثم عرفت فترة جوفاء على مستوى العدوى (دون تسجيل وفيات) مع بداية الصيف ولكن مع إعادة فتح الحدود استقبلت عديد الحالات الوافدة، التي نقلت العدوى في المحيط القريب ثم تطورت في مرحلة اخرى إلى عدوى مجتمعية بلغت ذرتها خلال شهر أكتوبر الماضي.

كما شهدت الحالة الوبائية حسب قوله فترة جوفاء ثانية خلال شهر ديسمبر الماضي ثم عودة انتشار للفيروس لافتة مع نهاية سنة 2020 مع ارتفاع في عدد الوفيات وكذلك في نسبة الحالات الايجابية المسجلة التي بلغت 40 بالمائة حينها.

وأضاف المسؤول الأممي "يبدو أننا في مرحلة تراجع لكن يجب الحذر خاصة أنه يتم أسبوعيا تسجيل 3.15 مليون حالة إصابة جديدة (مقابل 5 مليون بداية جانفي الماضي) و100 ألف حالة وفاة في الأسبوع بالإضافة إلى اكتشاف طفرات جديدة للفيروس أكثر قدرة على الانتشار ويمكن أن تكون أكثر خطورة".

وعبر عن القلق ازاء عدم نجاعة بعض اللقاحات بالنسبة للطفرات الجديدة للفيروس وخاصة المسجلة في جنوب افريقيا، مشددا على أن لقاحات فايزر ومودرنا تبدو ناجعة في الوقاية من هذه السلالات غير ان تلقيح أسترازينيكا غير فعّال في التوقي من الحالات الخفيفة والمتوسطة للمرض الذي تتسبب فيه سلالة جنوب افريقيا".

 وفي هذا السياق أبرز سوتيران أهمية ملاءمة اللقاحات مع الطفرات الجديدة ملاحظا أن التلاقيح المبنية على تراسل الحمض النووي يمكن ملاءمتها بسرعة مؤكدا أن نجاعة التلاقيح التي تم تطويرها والتي تم نشر التجارب السريرة الخاصة بها منذ أشهر، تقارب 90 بالمائة.
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