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أخبار العالم

انقطاع الاتصالات وخدمات الإنترنت في كوبا

الجمعة 12/فبراير/2021 - 10:17 م
انقطاع الاتصالات
انقطاع الاتصالات والإنترنت في كوبا
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قسم الخارجي
أفادت وسائل إعلامية بانقطاع اتصالات الهواتف وخدمات الإنترنت في جميع أنحاء كوبا.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن شهود عيان أن خدمات الاتصالات والإنترنت انقطعت في كوبا، اليوم الجمعة،  في عطل شمل أنحاء البلاد، لكن لم يحدث انقطاع عام للكهرباء.

وأوضحت أنه  لم يصدر إعلان رسمي بخصوص انقطاع الاتصالات، وأن خدمات الهاتف بدأت في العودة بعد حوالي 90 دقيقة.

فيما أشارت تقارير محلية إلى "عطل فني" أثر على جميع خدمات الإنترنت في البلاد.
أفادت وسائل إعلامية بانقطاع اتصالات الهواتف وخدمات الإنترنت في جميع أنحاء كوبا.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن شهود عيان أن خدمات الاتصالات والإنترنت انقطعت في كوبا، اليوم الجمعة،  في عطل شمل أنحاء البلاد، لكن لم يحدث انقطاع عام للكهرباء.

وأوضحت أنه لم يصدر إعلان رسمي بخصوص انقطاع الاتصالات، وأن خدمات الهاتف بدأت في العودة بعد حوالي 90 دقيقة.

فيما أشارت تقارير محلية إلى "عطل فني" أثر على جميع خدمات الإنترنت في البلاد.
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