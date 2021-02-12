ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بفستان كاروهات.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بـ جمالها

الجمعة 12/فبراير/2021 - 10:39 م
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت
حرصت الإعلامية رضوي الشربيني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستغرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

وخطفت رضوى الشربيني الأنظار بإطلالة جريئة وانيقة ومميزة خطفت بها الأنظار بفستان كاروهات ونسقت معه حذاء بوت باللون الجملي.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما يتناسب مع إطلالتها الأنيقة الجريئة. 
بفستان كاروهات.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بـ جمالها
بفستان كاروهات.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بـ جمالها
بفستان كاروهات.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بـ جمالها
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان كاروهات.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بـ جمالها

بفستان مكشوف.. جنات تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها

عمره عامان.. محاولة هروب تكشف احتجاز طفل في ظروف غير آدمية "داخل قفص"