بفستان كاروهات.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بـ جمالها
الجمعة 12/فبراير/2021 - 10:39 م
حرصت الإعلامية رضوي الشربيني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستغرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.
وخطفت رضوى الشربيني الأنظار بإطلالة جريئة وانيقة ومميزة خطفت بها الأنظار بفستان كاروهات ونسقت معه حذاء بوت باللون الجملي.
ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما يتناسب مع إطلالتها الأنيقة الجريئة.