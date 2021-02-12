بفستان كاروهات.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بـ جمالها

حرصت الإعلامية

رضوي الشربيني

على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستغرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.





وخطفت رضوى الشربيني الأنظار بإطلالة جريئة وانيقة ومميزة خطفت بها الأنظار بفستان كاروهات ونسقت معه حذاء بوت باللون الجملي.



